Schwerin

Den Grünen in MV stehen heiße Wochen bevor. Als Kandidaten für den Einzug in den Schweriner Landtag, wenn 2021 die erste rot-rot-grüne Regierung lockt, haben bereits 20 Frauen und Männer den Hut in den Ring geworfen, obwohl die Entscheidung erst im November fällt. Gleich acht Bewerbungen gibt es auf die beiden Spitzenplätze.

Grünen-Landeschefinnen treten gegeneinander an

Dabei treten die amtierenden Landesvorsitzenden, Ulrike Berger (41, Greifswald) und Claudia Schulz (43, Rostock), direkt gegeneinander an. Zwei frühere Vorstandsmitglieder, die zu Jahresbeginn hinwarfen, wollen ebenfalls vorn landen. Umfragen sahen die Öko-Partei in MV zuletzt zwischen zehn und 13 Prozent; die Grünen könnten bei der Regierungsbildung mit SPD und Linken Zünglein an der Waage werden.

Anzeige

Kracht es bei den Grünen in MV? Berger versucht die Frage wegzulächeln. Es sei „gelebte Demokratie“, Auswahl unter mehreren Bewerbern zu haben. Dabei ist kein Geheimnis, dass Berger, die Bildung, Kultur und innere Sicherheit zu ihren Hauptthemen zählt, gern als Spitzenfrau der Partei in die Landtagswahl zöge, nach der der Posten der Fraktionschefin oder gar ein Ministeramt in Schwerin warten könnte. Doch: Es gebe „viele gute Kandidaten“.

Weitere OZ+ Artikel

Darunter ist auch Co-Grünen-Chefin Schulz (Hauptthema: umweltverträgliche Landwirtschaft); die zurückhaltende Rostockerin ist so etwas wie der Gegenentwurf zur quirligen Berger. „Demokratie ist auch anstrengend“, sagt Schulz zur Kandidaten-Parade. Derzeit stellten sich die Bewerber in regionalen Wahlforen den Mitgliedern vor.

Lesen Sie auch: Kommentar: Grüne Landtagskandidaten in MV: Gut für die Demokratie

Männer könnten bei der Listenwahl das Nachsehen haben

Wie das grüne Personal-Karussell ausgeht, ist völlig offen. Mit Anne Shepley (41, NWM) will eine dritte Frau auf Platz eins der Landtagsliste, mit Constanze Oehlerich (45, Schwerin), die einen „vorderen Listenplatz“ anstrebt, womöglich noch eine vierte. Verliererinnen dürften sich dann um hintere Plätze bewerben, was die Spannung steigert. Denn bei den Grünen kommt immer erst ein Frauenplatz, dann ein offener Platz im Wechsel, auf den auch Männer kandidieren dürfen. Frauen können also Männern die Plätze wegschnappen, aber nicht umgekehrt.

Vier Männer bewerben sich ab Platz zwei: Steffen Dobbert, Mathias Engling (beide NWM), Uwe Flachsmeyer ( Rostock) und Boltenhagens grüner Bürgermeister Raphael Wardecki. Dann wird die Luft immer dünner: Platz drei beanspruchen zusätzlich Jana Klinkenberg (Kreis Rostock), Jutta Wegener ( Neubrandenburg), Erem Suat Bischoff ( Jabel) und Marie Heidenreich ( Rostock), bei Platz vier wollen Hannes Damm ( Greifswald), Falk Jagszent ( Neustrelitz), Arndt Müller ( Schwerin), Waldemar Okon ( Mesekenhagen) und Johann-Georg Jaeger ( Rostock) einsteigen. Jaeger war bis 2016 Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion. Weitere Bewerber seien durchaus denkbar.

Bewerbung für „Erneuerungsprozess in der Partei“

Jung gegen Alt, Newcomer gegen Establishment, Frauen gegen Männer – vieles bewegt die Grünen, die die Zahl ihrer Mitglieder nach der Klimawandel-Debatte auf aktuell 1010 fast verdoppeln konnten. Dabei wird es auf die Macht einzelner Kreisverbände ankommen. Rostock hat mit 304 mit Abstand die meisten Mitglieder, vor Vorpommern-Greifswald (149) und Vorpommern-Rügen (139).

Anne Shepley und Jana Klinkenberg waren im Januar aus dem Landesvorstand zurückgetreten. Sie monierten mangelnde Teamfähigkeit und fehlende Schwerpunkte; das ging offenbar Richtung Berger und Schulz. So darf man Shepleys Bewerbungsvideo dann wohl auch verstehen. „Wir brauchen eine Nummer eins, die Leute zusammenführen kann“, sagt sie. Sie setze auf einen „Erneuerungsprozess in der Partei“, so Shepley, Grüne seit 2018, zur OZ. Persönlich wird sie nicht.

Ex-Spitzenduo Gajek und Suhr kandidiert nicht mehr

Zwei Grünen-Altvordere treten nicht mehr an: Jürgen Suhr (61, Stralsund) und Silke Gajek (58, Schwerin), Spitzenkandidaten zur Wahl 2016, schließen eine erneute Kandidatur aus.

Weniger spannend wird die Erstellung der Kandidatenliste für die Bundestagswahl, um die es auf dem Grünen-Parteitag am 22. August geht. Claudia Müller ( Stralsund) bewirbt sich um Platz eins, Christopher Dietrich ( Rostock) und Katharina Horn ( Greifswald) um Platz zwei. Neue Grünen-Landesvorsitzende wollen Weike Bandlow ( Schwerin) und Ole Krüger ( Rostock) werden.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz