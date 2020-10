Schwerin

Getragen von guten Umfragewerten, einer stärkeren Verankerung in den Kommunen und einem kräftigen Mitgliederplus blicken die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern optimistisch in das Wahljahr 2021. „Wir haben viel Vertrauen bei den Wählern aufgebaut“, sagte die frühere Grünen-Landesvorsitzende Ulrike Berger am Mittwoch in Schwerin.

Die Chance stehe somit gut, dass die Partei im nächsten Jahr in den Landtag zurückkehren und die Landespolitik wieder stärker beeinflussen könne. Die Lehre aus der verlorenen Wahl 2016 sei, bis zum letzten Tag um jede Wählerstimme zu kämpfen, sagte Berger.

Drei Bewerberinnen für Spitzenplatz

Die 41-Jährige aus Greifswald ist eine von drei Bewerberinnen für den Spitzenplatz auf der Landesliste zur Landtagswahl, über die auf einem Parteitag am 31. Oktober und 1. November in Güstrow abgestimmt werden soll. Um Listenplatz zwei und damit die männliche Rolle in der bei den Grünen üblichen Doppelspitze auch bei Wahlen bewerben sich vier Kandidaten. Der prominenteste ist dabei der frühere Bundestagsabgeordnete Harald Terpe aus Rostock.

Die Grünen im Nordosten zählen nach eigenen Angaben inzwischen 1030 Mitglieder und damit doppelt so viele wie zur Landtagswahl 2016, als die Partei knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.

Von dpa