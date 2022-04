Rostock

Den Flüchtlingen aus der Ukraine müsse unbedingt eine Perspektive geboten werden – davon ist Dehoga-Präsident Lars Schwarz überzeugt. Was dabei zentral ist: Die Menschen müssten wissen, dass es nicht nur in Deutschlands Großstädten, sondern auch in den ländlichen Gegenden im Nordosten Arbeitsplätze gibt. „Wir haben größtes Interesse daran, sie best- und schnellstmöglich hier zu integrieren, sodass sie nicht weiter durch Europa reisen müssen“, so Schwarz. Schließlich wisse man nicht, wie lange dieser schreckliche Krieg noch dauere.

Derzeit halten sich etwa 10 000 bis 12 000 Menschen aus der Ukraine in MV auf. Aufgrund der vielen zunächst bei Privatleuten Untergekommenen sei diese Zahl allerdings schwer abzuschätzen, hieß es aus dem Schweriner Innenministerium. Sobald Ukrainer ihren Flüchtlingsstatus erhalten, haben sie eine Arbeitserlaubnis von zwei Jahren mit der Option auf ein Jahr Verlängerung. In Mecklenburg-Vorpommern gab es im Jahr 2021 durchschnittlich 11 559 offene Stellen für Fachkräfte. Darüber informierte das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa).

Job-Portal „mv4you-Ukraine“ prüft Mindeststandards

Um die Jobsuche für Ukrainer zu erleichtern, sollen neu eingerichtete Portale offene Stellen vermitteln. Eines von ihnen ist das „mv4you-Ukraine“ vom Wirtschaftsministerium. Minister Reinhard Meyer (SPD) verspricht sich viel von dem Portal. „Viele der geflüchteten Erwachsenen verfügen über überdurchschnittlich gute Qualifikationen und wollen arbeiten“, sagte er. Unternehmen in MV suchten zeitgleich Fachkräfte und wollten ukrainische Flüchtlinge integrieren. Das Projekt soll von April 2022 bis März 2023 laufen. Es kostet den Angaben zufolge 90 000 Euro, die vom Wirtschaftsministerium aus EU-Mitteln bezahlt würden.

„Auf dem Stellenportal werden nur Stellen veröffentlicht, die zuvor darauf geprüft worden sind, ob die arbeitsrechtlichen Mindeststandards angeboten werden“, sagt Wiebke Wolf von der Pressestelle des Wirtschaftsministeriums. Bisher finden sich nur wenige Arbeitgeber auf der Seite – Vitalplus Physiotherapie ist einer von ihnen. Das Unternehmen betreibt Praxen in Rostock, Wismar und Greifswald. „Wir sind ständig auf der Suche“, sagt Geschäftsführer Stefan Blank. Auch sie möchten Ukrainern die Chance geben, in ihrer Branche tätig zu werden.

Mangelnde Deutschkenntnisse seien kein Hindernis

Um ukrainische Fachkräfte zu erreichen, setzt die Dehoga vor allem auf regionale Träger, die Flüchtlinge vor Ort betreuen. Der Vorteil in der Gastronomie und Hotellerie: Die Dehoga-Mitglieder seien häufig sehr international aufgestellt. „Ukrainische Landsleute können dann Dolmetschen und bei der Integration helfen“, so Schwarz. Auch seien mangelnde Deutschkenntnisse zunächst kein Ausschlusskriterium. Es ist erst einmal ein großer Vorteil, wenn man sich auf Englisch verständigen kann. „Aber es führt kein Weg daran vorbei, parallel auch Deutsch zu erlernen“, sagt Schwarz.

Axel Hochschild, Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, glaubt: „Aus der Ukraine kommen gut ausgebildete potenzielle Fachkräfte. Zum Beispiel gibt es im Lebensmittelhandwerk, wie Bäckereien oder im Verkauf, großen Bedarf an Mitarbeitern“, so Hochschild. Neuankömmlinge lernten Deutsch am besten im Betrieb – das zeige seine Erfahrung: Der Malermeister habe bereits mit vielen Migranten gearbeitet.

In anderen Branchen sieht das jedoch anders aus: Mediziner beispielsweise müssen laut Wirtschaftsministerium ein bestimmtes Niveau an Deutschkenntnissen nachweisen.

