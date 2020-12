In der TV-Doku-Show „Harte Hunde“ setzen sich Seeger und sein Team für notleidende Tiere ein. Nun ist ihr Einsatz auf einem Gnadenhof an der Ostsee gefragt, eine unheilbar an Leukämie erkrankte Tierschützerin brauchte die Hilfe der Männer. Während der Dreharbeiten wird’s für einen kleinen Kerl lebensgefährlich.