Sie warten am Fuße der Karpaten auf Rettung – für Waisen im Alter zwischen drei und 15 Jahren gebe es eine Herberge in Güstrow und einen Verein, der sich kümmern will. Aber sie dürfen wohl nicht nach MV. Einer der Helfer fragt: Warum wird das Land mit einer „Fake-Stiftung“ kreativ, wenn es um russisches Gas geht, versteckt sich aber bei humanitärer Hilfe hinter Zuständigkeiten?

„Das ist skandalös“: Hilfe für 50 ukrainische Kinder droht an Bürokratie in MV zu scheitern

