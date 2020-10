Ohne negativen Corona-Test gibt es beispielsweise in einem Hotel in Dierhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) kein Bett – obgleich das Oberverwaltungsgericht Greifswald (OVG) die umstrittene Einreiseregelung gekippt hat. Was Touristen verärgert, stößt bei den OZ-Lesern auf Verständnis.