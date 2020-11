Rostock

Mit einem neuen Projekt will der Tourismusverband MV den Lockdown für Hotels und Ferienanlagen im Land so schnell wie möglich beenden. „Wir planen ein Corona-Schutzsiegel für die Betriebe, das auf freiwilliger Basis erworben werden kann“, sagt Verbandschef Tobias Woitendorf gegenüber der OZ.

Mit der Plakette, die in drei Stufen vergeben werden soll, wollen die Touristiker Vertrauen bei Politik und Bevölkerung schaffen und dafür sorgen, dass die bis Ende November beschlossene Schließung im Gastgewerbe tatsächlich Anfang Dezember beendet wird. Experten befürchten, dass der Lockdown wegen nach wie vor hoher Infektionszahlen zumindest bis zehn Tage vor Weihnachten oder noch länger ausgedehnt werden könnte.

Anzeige

Fiebermessen und Attests

Wie Woitendorf verdeutlicht, soll es drei Stufen des Schutzsiegels geben. Die erste Variante könne an Hotels gehen, die garantieren, die gängigen Schutzstandards genauestens einzuhalten. Das Siegel in der Kategorie „Plus“ oder „Plus-Plus“ solle es dann für Betriebe geben, die sich zu weiteren Schutz-Maßnahmen verpflichten. Dazu könne zum Beispiel zählen, dass bei Gästen regelmäßig Fieber gemessen wird, Antigen-Tests vorgenommen werden oder Anreisen aus kritischen Gebieten nur mit Corona-Attest erlaubt werden.

„Die genauen Kriterien werden wir in Kürze im Vorstand besprechen“, kündigt Woitendorf an. Im Wirtschafts- und Gesundheitsministerium ist die Idee seit Dienstag bekannt. Der zuständige Minister Harry Glawe ( CDU) hat sich dazu bislang nicht positioniert.

Weihnachten und Silvester sollen gerettet werden

In der Branche selbst gibt es aber erste Unterstützer. „Ich finde das gut. Wir sollten alles dafür tun, um wirklich Anfang Dezember wieder loslegen zu können“, sagt etwa Oliver Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop, der bekannt wurde, als er im Mai gegen die 60-Prozent-Auslastungsquote des Landes für Ferienanlagen zum Tourismus-Neustart nach dem ersten Lockdown klagte.

Die Touristiker in MV wollen unbedingt das Geschäft über Weihnachten und Silvester retten. Die meisten der großen Häuser sind dann fast ausgebucht: „Wir brauchen das unbedingt“, sagt Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber der Seetel-Gruppe mit sieben Hotels auf Usedom. Rekord-Urlauber-Zahlen im August und September hätten die Verluste aus dem ersten Lockdown im Frühjahr zwar größtenteils ausgeglichen. Ein Verlust des Weihnachts- und Silvestergeschäftes würde viele Betriebe aber erneut vor große Probleme stellen.

Wichtigste Branche im Land

Mit dem neuen Schutzsiegel will der Tourismusverband aber nicht nur die Feiertage zum Jahresende retten, sondern auch die Saison 2021 absichern, in der weitere Lockdowns drohen. Der Tourismus hat mit 131 000 Jobs besondere Bedeutung für MV. Landesweit 20 Prozent aller Beschäftigten (derzeit zumeist in Kurzarbeit) gehören zur Branche und erzielen zwölf Prozent der hiesigen Bruttowertschöpfung. Viele weitere Branchen, insbesondere der Handel, hängen zudem am Tourismus.

Lesen Sie auch

Von Alexander Loew