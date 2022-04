Mühl Rosin

Es ist kalt und regnerisch an diesem Aprilmorgen. Trotzdem drängen die 34 Schüler der 3. und 4. Klasse der Grundschule in Mühl Rosin (Landkreis Rostock) ins Freie. „Normalerweise nutzen wir jede Gelegenheit, um uns beispielsweise im Sportunterricht in der Natur zu bewegen. Doch durch die Corona-Wirren war dies kaum möglich“, erklärt Lehrerin Ines Diehl, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Suhrcke den Ausflug leitet.

Vorbereitet haben die Exkursion Jan Grundmann vom Landesjagdverband und Förster Marko Weirauch, der im Forstamt Güstrow auch als Waldpädagoge arbeitet. Sie wollen den Mädchen und Jungen die aktuellen Besonderheiten in der Kinderstube in Wald und Flur aufzeigen. Denn hier herrscht gegenwärtig ein wahrer Babyboom.

Trubel in der Kinderstube

„Es gibt den ersten Nachwuchs beim Wildschwein. Die Bache versteckt die Frischlinge oft gut geschützt im Schilf- oder Brombeerdickicht“, erläutert Weirauch. Zudem herrscht beispielsweise bei den Feldhasen und Rehen sowie bei Bodenbrütern, wie Rebhuhn oder Stockente, Trubel in der Kinderstube.

Die Tiere benötigen in diesen Wochen besonders viel Ruhe und Schutz. „Verhaltet Euch möglichst vorsichtig, wenn ihr den Wald betretet, bleibt auf den ausgewiesenen Wegen und schaut genau hin“, rät der engagierte Jäger Grundmann.

Winzlinge perfekt getarnt

Obwohl die kleinen Mühl Rosiner sich anstrengen, fällt es ihnen gar nicht so leicht, die in Gebüschen versteckten Modelle von Wildtierkindern zu entdecken. Und nicht nur Melissa (8) staunt, wie perfekt sich etwa Hasenbabys und Kitze aufgrund ihrer Fellfärbung tarnen können. Obwohl es so aussehe, dass die vermeintlich einsamen Jungtiere Hilfe benötigen, sei dem nicht so, erklären die Waidmänner. Vielmehr würden sie von den Muttertieren aufmerksam beobachtet. Ob Feldhäsin oder Ricke – sie lassen den Nachwuchs gut getarnt etwa im hohen Gras zurück. Nur zum Säugen schauen sie dann vorbei.

80 zertifizierte Waldpädagogen in MV In den 29 Forstämtern im Nordosten arbeiten insgesamt 80 zertifizierte Waldpädagogen. Diese Mitarbeiter der Ämter verfügen über eine zusätzliche pädagogische Ausbildung, um vor allem an Schulen und in Kindergärten das Verständnis für die Natur und die Wildtiere stärker zu fördern. 403 420 Frauen und Männer besitzen derzeit bundesweit einen Jagdschein. Das sind 6006 mehr als noch im Jahr 2020 und über 51 000 Menschen mehr innerhalb eines Jahrzehnts. Der Landesjagd­verband MV besitzt aktuell etwa 10 000 Mitglieder. Davon sind rund 1000 Frauen.

Auf die Frage der Zuhörer, warum dies so sei, erklärt Grundmann: „Die Fressfeinde, etwa Füchse, werden auf diese Weise nicht zusätzlich auf die kleinen Waldkinder aufmerksam gemacht.“ Dies sei umso bedeutsamer, da die Winzlinge bei Gefahr in eine Art Schockstarre verfielen. Der Fluchtreflex bilde sich erst nach drei bis vier Wochen aus, ergänzt der Rostocker, der als Kaufmann im Gesundheitswesen arbeitet.

Hunde bei Waldspaziergang an der Leine lassen

Jungtiere sollte man auf keinen Fall anfassen oder mitnehmen. „Denn haftet menschlicher Geruch am Nachwuchs, wird er von den Eltern oft verstoßen“, macht Weirauch deutlich. Durch dieses Fehlverhalten würden gesunde Wildtiere schnell zu Waisen. Fachleute gehen in der Praxis von einer hohen Dunkelziffer bei derartigen Fällen aus. Schätzungen zufolge betrifft dies allein in MV jährlich Hunderte Wildtiere.

Frieda (10), Grundschülerin aus Mühl Rosin, und Jäger Jan Grundmann präsentieren das Plakat der Aktion „Bitte nicht anfassen – Meine Mama kommt gleich wieder!“ Quelle: Frank Söllner

Frieda (10) und Cecilia (10) nicken zustimmend. Sie kannten die Problematik bereits. Denn die Papas der beiden Mädchen sind selbst Jäger. Deshalb weiß Frieda auch, dass in diesen Tagen Hunde bei Waldspaziergängen möglichst in der Nähe oder an der Leine bleiben sollten.

Über die borstige Schwarte eines Wildschweins streichen

Mit großem Eifer üben sich die Kinder dann im Weitsprung. Sie messen sich dabei mit Maus, Wildschaf, Wildschwein & Co., deren Weiten auf einem langen Sprungtuch vermerkt sind. Beim Erkennen von Wildspuren sowie Bestimmen von Abwurfstangen und ganzen Geweihen sind die Lütten voll bei der Sache. Begeistert streichen sie anschließend mit den Händen zum Beispiel über ein Fuchsfell und die borstige Schwarte eines Wildschweins.

Anderthalb Stunden sind wie im Fluge vergangenen. Die landesweite Auftaktveranstaltung des Landesjagdverbandes „Bitte nicht anfassen – Meine Mama kommt gleich wieder!“ bewertet auch Ines Diehl als vollen Erfolg. Zudem ist sie eine gute Vorbereitung auf die Teilnahme an der Waldolympiade im Nordosten gewesen. Noch bis Mitte Juni läuft dieser Wettstreit der vierten Klassen in MV.

Von Volker Penne