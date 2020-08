Hamburg/Rostock

Einige Wochen vor der Tarifrunde in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall Küste die Sicherung der Beschäftigung in den Vordergrund gestellt. „Wir sehen verschiedene Optionen in den Betrieben“, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Dazu kann auch die Vier-Tage-Woche gehören.“ Eine Verkürzung der Arbeitszeit mit einem teilweisen Lohnausgleich wäre als tarifpolitisches Instrument auch anschlussfähig für die kommenden Veränderungen in der Metallindustrie durch die Digitalisierung.

Für die IG Metall stehen wegen der Corona-Pandemie rund 15 000 bis 20 000 Arbeitsplätze in den norddeutschen Metall- und Elektrobetrieben auf der Kippe – das wäre ungefähr jeder zehnte Arbeitsplatz. „Aber es ist eine Blackbox; wir wissen nicht, wann vielleicht ein Impfstoff vorliegt oder es medizinische Behandlungsmöglichkeiten gibt“, sagte Friedrich.

Umso wichtiger sei es, eine Beschäftigungsbrücke zu bauen, auch wenn man nicht genau wisse, wie weit das rettende Ufer entfernt sei. Das sei auch besser für die Betriebe. „Sonst würden sie Abfindungen zahlen für Mitarbeiter, die sie vielleicht in drei oder vier Jahren wieder dringend benötigen.“

Kurzarbeitergeld verlängern und weiterhin aufstocken

Besonders betroffen sind im Norden die Flugzeugindustrie und die Werften sowie deren Zulieferbetriebe. Sie können kaum absehen, wie sich die Auftragslage in den kommenden Jahren entwickelt. Andere Unternehmen sind wenig oder gar nicht betroffen oder profitieren sogar von Corona, wie der Medizintechnik-Hersteller Dräger. Wichtig sei zunächst, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern und wie bisher aufzustocken.

So lange sollten den betroffenen Firmen Entlassungen untersagt sein. „Fördern und fordern sollte nicht nur für Arbeitslose gelten, sondern auch für Unternehmen, die staatliche Leistungen in Anspruch nehmen“, sagte der IG-Metall-Chef für die Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Die IG Metall will im November ihre Forderungen für die kommende Tarifrunde aufstellen und im Dezember mit den Verhandlungen beginnen. Trotz der Corona-Krise sollen die Beschäftigten nach Ansicht der IG Metall auch eine Lohnerhöhung bekommen – die Monatslöhne seien seit 2018 nicht mehr angehoben werden.

