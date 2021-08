Rostock

Das Manöver heißt: „Boje über Bord!“ Wer in der Prüfung sagt: „Mann über Bord“, fällt durch. Nicht wegen Genderdingsbums. „Mann über Bord“ darf man nur rufen, wenn ein Mann über Bord gegangen ist – oder Frau oder Kind. Beim Training heißt das „Boje über Bord“! Weil Bootsfahrlehrer Jens Postelt (52) ja auch eine Boje ins Wasser geworfen hat. Zu Übungszwecken. Die wird im Handumdrehen wieder eingeholt. Manöver geglückt.

Blick auf Aida und Bockwurstkirche

Sergej und Victor aus Heidenheim wechseln sich mit Eric (31) aus Salzwedel am Ruder ab. Im Stadthafen werden Anleger, Ableger, Rettungsmanöver, nach Kompass fahren geübt. Mit bestem Blick auf Rostocks Skyline mit Aida, Marien- oder Petrikirchtürmen, Bockwurstkirche, Seglern und Motoryachten. Paddler ziehen vorbei, Ruderer verlegen Seile, was Segellehrer Dirk Jahnke irritiert. „Haben die das angemeldet? Wenn da einer gegenballert.“ Er regelt das mal schnell.

Praxisunterricht auf einem Übungsboot von Baltic Sport im Rostocker Stadthafen vor traumhafter Kulisse. Quelle: Frank Hormann

Sergej Kaiser (49) und Victor Rein (48) sind aus Heidenheim angereist. Das Fußballpokalspiel Sonntag konnten sie nicht sehen, sind aber in der Nähe des Stadions gewesen. „Na ja, war wohl auch besser so“, sagt Sergej. Für das nächste Zweitligaspiel Sonntag gegen Hansa würde er sogar eine zweite Niederlage akzeptieren. „Wenn wir dafür unsere Prüfung bestehen.“ Gelächter.

Die Bootsschüler kriegen bei „Baltic Sports“ nicht nur praktische Übungen und theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch maritimes Feeling. Dirk Jahnke sagt: „Die Teilnehmer üben alle wichtigen Manöver, Kommandos, Kurs halten, Knoten.“ Das Einmal-Eins an Bord. Üben müssten die dann selbst.

Sportboot- und Segelschulen Der Deutsche Segler Verband (DSV) hat 2019 bundesweit 39 000 Sportbootführerscheine ausgestellt. 2020 sind es 37 500. In MV wurden 2981 erfolgreiche Prüfungen 2019 und 3190 im Jahr 2020 absolviert. DSV-Generalsekretär Germar Brockmeyer sagt: „Kaum eine Sportart ist so vielfältig wie das Segeln. Egal, ob man jung oder schon älter ist, ob man auf einem See in Süddeutschland oder auf der Ost- und Nordsee unterwegs sein möchte oder ob man eine Atlantik­über­querung plant. Man kann sich bei Regatten mit anderen messen oder einfach nur segeln, auf dem Wasser sein und die Natur genießen. Man kann alleine segeln oder mit Familie und Freunden das Miteinander an Bord genießen. Kurzum: Für jeden ist das Richtige dabei.“ Mit dem Erwerb des Sportbootführerscheins werden die Grundlagen für die Schiffsführung und die Navigation, theoretisch und praktisch, nachgewiesen. Diese Kenntnisse sind wichtig, um auf dem Wasser in den unterschiedlichsten Situationen sicher reagieren zu können. Bundesweit sind beim DSV 130 Segel- und Sportbootschulen gelistet. In MV laut DSV sieben Schulen in Rostock, Wismar, Wolgast, in den Ostseebädern Wustrow und Boltenhagen und in Sietow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Prüfungskommission des DSV sitzt in Stralsund.

Auch, und das ist Jahnke wichtig: maritime Bräuche. Unter Seglern gehöre Etikette dazu: Fährt man in den Hafen, hängen die Fender außenbords und die Nationalflagge ist gehisst. Nach 21 Uhr ist die eingeholt. Und wer abgelegt hat, holt seine Fender ein, sonst gibt’s mal einen Spruch von anderen Skippern: „Na, hast Kommando gegeben, alle Fender einholen bis auf einen?“ Jahnke sagt, wenn einer den Schein macht, um mit Außenborder zum Angeln rauszufahren, sei die Tradition nicht so wichtig. Sicherheit schon!

„Als Segler darf ich mich auf der Ostsee umbringen, wie ich will.“

Was lernen die Teilnehmer von Bootsführerscheinkursen? Praktisch das Fahren und Beherrschen des Bootes. Die Sicherheit an Bord. Plus Theorie: Die Führerscheine sind unterschieden in Binnen und See, ohne und mit Motor (ab 15 PS). Grundlage der Prüfung ist ein Fragenkatalog mit 300 Fragen. Davon 72 Basisfragen, 181 spezifische Fragen Binnen und 47 Fragen zum Thema Segeln. Jeder Bewerber muss in der Prüfung 30 Fragen in 45 Minuten beantworten. Kurse und Prüfungen werden von Mai bis September angeboten.

Dirk Jahnke von Baltic Sport an der elektronischen Schultafel im Lehrraum der Segel- und Sportbootschule. Quelle: Frank Hormann

Bootsfahrlehrer Jens Postelt (52) sagt: „Voriges Jahr hatten wir 20 Leute im Monat, dieses Jahr sind es 60. Corona hat das angeschubst. Die Menschen sehnen sich nach Freiheit.“ Der Bootsführerschein See ist ein Motorbootführerschein. Den Segelschein gibt es für Binnen und Motor. Hintergrund: Einen Sportbootführerschein braucht man für alle Boote mit Motor ab 15 PS. Segeln darf man auf der Ostsee (ohne Motor) auch ohne Schein. Nicht aber in Berlin oder auf dem Bodensee. Jahnke sagt: „In einem Segelboot darf ich mich auf der Ostsee umbringen, wie ich will.“ Die Vercharterer würden ihre Boote aber nur an Leute mit Führerschein rausgeben. Neben dem Führerschein braucht man für alle Boote – ob Segler oder Motoryacht – das Sprechfunkzeugnis, sobald ein Funkgerät an Bord ist.

Dirk Jahnke sagt: „Es gibt völlig unterschiedliche Leute, die zu uns kommen. Vom 65-Jährigen, der im Ruhestand mit ’nem Boot zum Angeln rausfahren will, bis zu Leuten, die Yachten für Urlaubstörns mit der Familie chartern. Da empfehlen wir auch den Sportküstenschifferschein.“

Manuela (45) und Tanja (r./46) Kirn sind mit den Kindern Mia (11) und Johannes (9) aus dem schweizerischen St. Gallen nach Rostock gekommen, um ihre Sportbootführerscheine zu absolvieren. Quelle: Frank Hormann

Manuela (45) und Tanja Kirn (46) sind mit den Kindern Mia (11) und Johannes (9) aus St. Gallen in der Schweiz angereist. Urlaub in Hohe Düne und Sportbootführerschein nebenbei. Eine Woche Training und Pauken. „Johannes hat Vorsprung, der hat in der Schweiz geübt“, sagt Manuela. Die Segelschule verfügt für die Theorie über ein Instrument, wovon staatliche Schulen nur träumen können. Die E-Schultafel mit – Achtung, Blaupause für den Schulbetrieb – Internetanschluss. Darauf kann der Lehrer vor Ort arbeiten, korrigieren, während ihm Schüler im Klassenraum als auch digital gegenübersitzen. Die Schüler können zu Hause mitarbeiten und sogar digital an die Tafel gerufen werden. Verrückte Sachen gibt’s. Wenn das die Bildungsministerin wüsste.

René Roderburg (52) aus Solothurn in der Schweiz macht bei Baltic Sport in Rostock-Gehlsdorf seinen Bootsführerschein und übt für die Prüfung Knoten. Quelle: Frank Hormann

René Roderburg (52) aus Solothurn in der Schweiz hat sich für die Variante vor Ort entschieden. Nach der Prüfung fährt er mit Familie und 18-Meter-Yacht (zwei Mal 700 PS) „Aurelia“ die Ostseeküste ab. „Mein Sohn ist auch dabei. Der hat das Kapitänspatent und fährt auf der Trelleborg-Fähre.“ Hendrik Bloch (38), Wirtschaftsingenieur aus Rostock, hat den Digi-Kurs gewählt. Er sagt: „Für mich ist das mit dem Online-Kurs die flexibelste Variante.“ Die digitalen Angebote würden immer mehr genutzt, so Jahnke. „Vor allem von Akademikern, die das selbstständige Lernen gewohnt sind. Aber für Urlauber bleibt die Kombi aus Kurs und Freizeit an der Ostsee unschlagbar attraktiv.“

Von Michael Meyer