Die Zahl der Menschen in MV, die in Pflegeheimen betreut werden, aber von Sozialhilfe leben, steigt weiter an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten im Vorjahr genau 7506 Frauen und Männer in Pflegeheimen, mussten aber finanziell vom Staat unterstützt werden –38 Prozent der Heimbewohner. Gegenüber 2018 ist das noch einmal ein Anstieg um 231 Personen.

Die Kosten für Pflegeheime explodierten zuletzt. Binnen zwei Jahren haben sich die durchschnittlichen Eigenanteile für Unterbringung und Pflege in Heimen, die Betroffene selbst zahlen müssen, laut Krankenkasse AOK landesweit um 430 auf 1606 Euro erhöht. In Einzelfällen sollen Betroffene weit über 2000 Euro im Monat bezahlen (die OZ berichtete).

„Immer mehr Menschen verarmen in den Pflegeheimen“, moniert Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter der Linken aus Prerow. Er fragt: „Wann kommt die Pflegereform? Nach der Ankündigung, den Eigenanteil zumindest teilweise zu deckeln, sind wieder Wochen vergangen.“ Pflegeheime dürften nicht länger zur „Armutsfalle“ werden.

Ministerin Drese für Novelle der Pflegeversicherung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte Anfang Oktober ein Gesetz zur Deckelung der Pflegekosten angekündigt. Durch Steuerzuschüsse soll der Kostenanstieg gebremst werden, allerdings nur bei den reinen Pflegekosten, nicht bei ebenfalls steigenden Miet- oder Investitionskosten.

„Die Reformvorschläge gehen in die richtige Richtung“, erklärt MV-Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Aber diese müssten breiter ausgerichtet sein. Drese fordert außerdem eine Reform der Pflegeversicherung. Dazu wären höhere Beiträge für alle Einzahler nötig. „Die Finanzierung der Pflege ist die soziale Frage der nächsten Jahre.“ Die Sozialminister von Bund und Ländern würden das Thema demnächst erneut diskutieren.

Von Frank Pubantz