Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist personell gut gerüstet, um die seit dem 16. März geltende Impfpflicht im medizinischen Bereich zu kontrollieren. Das teilt Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Anfrage mit. In den vergangenen Wochen hatte der Kreis mehrfach auf organisatorische und personelle Probleme hingewiesen. Durch „die Optimierung von Prozessen“ sei es laut Froitzheim nun gelungen, das notwendige Personal für diesen neuen Bereich bereitzustellen.

Arbeitgeber müssten Personal bis Monatsende melden

Zunächst sind jedoch die Arbeitgeber gefragt. Sie haben noch bis zum Monatsende Zeit, die un- oder nicht vollständig geimpften Mitarbeiter auf einer digitalen Meldeplattform einzupflegen. Das teilt Alexander Kujat, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums MV, mit.

Mitarbeiter werden um Stellungnahme gebeten

Die eingepflegten Daten werden automatisch verarbeitet. Damit geht ein Standardbrief an alle betreffenden Mitarbeiter im Kreis, ohne dass bis zu diesem Punkt ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung persönlich involviert ist. Der Standardbrief macht eine Antwort innerhalb einer Frist von zwei Wochen erforderlich.

Untersagungsverfahren dauert mehrere Wochen

Erst danach wird ein sogenanntes Untersagungsverfahren in die Wege geleitet, das dann Personal in Anspruch nimmt. Das Verfahren sieht wiederum eine schriftliche Anhörung der betroffenen Person sowie eine Abstimmung mit dem Arbeitgeber vor. Hierbei geht es darum, zu klären, wie wichtig die Person für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist.

Die Versorgungssicherheit gilt als gefährdet, wenn beispielsweise die Betreuungsplätze in einem Pflegeheim oder einer Tagesstätte reduziert werden müssen, weil durch den Wegfall von Personal der gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden kann. Die Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald hatte bereits im Januar auf dieses Problem hingewiesen.

Vom Entscheidungsgrundsatz her zählt der Schutz vulnerabler Gruppen jedoch mehr als die Versorgungssituation. So sieht es das Fließschema zum behördlichen Entscheidungsablauf vor. Kujat erläutert: „Die Ermessensentscheidung erfolgt einzelfallabhängig am Ende dieses Prozesses, der einige Wochen in Anspruch nehmen wird.“ Erste Berufsverbote würden demnach frühestens im Mai ausgesprochen.

Umsetzungsprobleme aus Sicht des Kreises möglich

Vorsorglich weist Kreissprecher Froitzheim darauf hin: „Aus jetziger Sicht kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Rahmen der Umsetzung weitere Probleme auftauchen und dementsprechend gelöst werden müssen.“

Impfpflicht gilt bis Jahresende

Da die Impfpflicht im medizinischen Bereich zeitlich befristet ist bis zum Jahresende, könnte ein Teil des betroffenen medizinischen Personals womöglich versuchen, auf Zeit zu spielen. Beispielsweise wird das behördliche Verfahren zunächst ausgesetzt, wenn eine Person glaubhaft macht, sich impfen lassen zu wollen. Das bestätigt Ministeriumssprecher Kujat. Erst wenn die entsprechenden Nachweise nicht innerhalb einer bestimmten Frist erbracht werden, wird das Verfahren wieder aufgenommen. Im Verfahren vorgesehen ist zudem ein Bußgeldverfahren, das entweder zusätzlich oder anstelle eines Untersagungsverfahrens in Gang gesetzt werden kann.

Von Katharina Degrassi