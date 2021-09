Rostock

Johannes Engel aus Reutershagen nimmt am Donnerstagnachmittag auf der neuen Trainerbank im Ostseestadion Platz. „Ein bisschen Ehrfurcht fühle ich schon“, sagt der 27-Jährige. Das Erinnerungsfoto auf der Bank erhält der Rostocker im Anschluss an seine Impfung – der FC Hansa Rostock beteiligt sich an der Impfkampagne. Zwischen 16 und 19.30 Uhr konnten sich Fans und andere Impfwillige spontan gegen das Coronavirus impfen lassen – ohne Anmeldung und ohne lange Wartezeiten. Zahlreiche Rostocker folgten dem Aufruf.

So auch Maurice von Rüden. Der Stuttgarter ist derzeit zu Besuch in der alten Heimat und hat spontan von der Aktion erfahren. „Ich war noch unsicher, aber diese Aktion ist cool“, sagt der 22-Jährige. „Wenn schon impfen, dann mit Hansa.“

Stadtverwaltung und Hansa zufrieden

Die Aktion im Ostseestadion Rostock hat sich aus Sicht der Stadt gelohnt. Bereits in der ersten Stunde seien mehr als 50 Personen geimpft worden, hieß es aus der Stadtverwaltung, dies sei „erfreulich gut“. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte zuvor mitgeteilt: „Niedrigschwellige Impfangebote können dazu beitragen, den bisher noch Ungeimpften die Entscheidung zu erleichtern.“

Der Verein „FC Hansa Rostock“ zeigte sich erfreut darüber, das Gesundheitsamt unterstützen zu können, indem er das Stadion zur Verfügung stellte. „Jenen, die bislang nicht die Möglichkeit hatten sich impfen zu lassen, haben wir gern die Möglichkeit gegeben, dies in dieser besonderen Location nachzuholen“, so eine Sprecherin.

Weitere Aktionen in dieser Woche

Die Aktion im Stadion fand als Auftakt zum MV-Impftag am 10. September und der deutschlandweiten Aktionswoche #HierWirdGeimpft vom 13. bis 19. September 2021 statt. Am MV-Impftag selbst gibt es gleich zwei mobile Impf-Aktionen. Von 10 bis 18 Uhr kann man sich in der Hauptstelle der Stadtbibliothek Rostock in der Kröpeliner Straße 82 impfen lassen. Zudem macht von 14 bis 17.30 Uhr ein mobiles Impfteam bei der Jüdischen Gemeinde in der Augustenstraße 20 Station.

Darüber hinaus können sich in dieser Woche Kurzentschlossene außerdem beim Zoofest im Rostocker Zoo (12. September, 10 bis 16 Uhr) impfen lassen. Auch der Impfstützpunkt Lütten Klein im Warnow Park (Rigaer Straße 5) bietet an diesem Freitag von 12 bis 20 Uhr Impfungen an, in Warnemünde wird am Freitag von 11 bis 17 Uhr am Bahnhof (Gleis 4) gegen das Coronavirus geimpft.

Von Katharina Ahlers