Paukenschlag in Schwerin: Innenminister Lorenz Caffier (65, CDU) tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Das teilte er am Dienstagnachmittag mit. Als Begründung für seinen Schritt nennt er den öffentlichen Umgang mit seiner Person und Privatsphäre in Bezug auf sein umstrittenes Ferienhaus auf Usedom und eine Pistole, die er bei einem ehemaligen Mitglied des rechten Terror-Netzwerks „ Nordkreuz“ erworben hatte.

„Auch ich habe Grenzen“, lässt Caffier, seit 14 Jahren Innenminister des Landes, per Erklärung mitteilen. Die „unsägliche Berichterstattung über mein Ferienhaus“ und der Vorwurf, er hätte Nähe zu Neonazis, lasse das Fass überlaufen. „Ich muss erkennen, dass ich in dieser Situation nicht mehr die nötige Autorität besitze, um das Amt des Innenministers mit ganzer Kraft bis zum September 2021 ausüben zu können.Ich trete daher als Minister für Inneres und Europa mit Ablauf des heutigen Tages zurück“, schreibt Caffier in einer persönlichen Mitteilung.

Lorenz Caffier : Meine Familie hat gelitten

Er tue dies auch, um seine Familie und Mitarbeiter zu schützen. „Meine Familie litt und leidet ungemein“, schreibt Caffier. Auch ihn persönlich habe die Berichterstattung über Nähe zu rechten Kreisen verletzt.

Erst vor wenigen Tagen geriet Caffier in die Kritik, weil er im Januar 2018 eine Waffe beim ehemaligen „ Nordkreuz“-Mitglied Frank T. erworben hatte, dazu aber keine erklärende Antwort gab. Nachdem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) eine öffentliche Erklärung forderte, legte Caffier die Fakten offen.

