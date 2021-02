Rostock/Güstrow

Weil er sich im Internet über einen der bekanntesten SPD-Politiker und Mahner in der Corona-Krise lustig macht, hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) nun Ärger mit dem Koalitionspartner. Renz – seit November oberster Ordnungshüter im Land – postete auf Instagram und auch bei WhatsApp ein Video von Karl Lauterbach, in dem der sich mehrmals verhaspelt. Dazu schreibt Renz: „Mal ehrlich, der raucht doch Pflanzen?“ und unterstellt Lauterbach indirekt, Drogen zu konsumieren.

Bei Instagram wurde der Post inzwischen gelöscht, nachdem es dort bereits Kritik gegeben hatte. Die CDU hingegen nahm ihren Minister im Netz in Schutz und antwortete einem Kritiker, dass es sich um einen sogenannten Meme handle – also eine kurze, oft satirische Posse im Netz. Renz selbst war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

SPD fordert öffentliche Entschuldigung

Die SPD hingegen findet den Post des Ministers weder lustig noch sarkastisch: „Prof. Lauterbach ist einer der anerkanntesten Epidemiologen Deutschlands und Vertreter der freien Wissenschaft. Für seine Thesen zum Umgang mit Corona wird er von einer Online-Allianz von Corona-Leugnern bis Rechtsradikalen auf schändlichste Weise attackiert, beleidigt und sogar mit dem Tode bedroht“, sagt Julian Barlen, Generalsekretär der Landes-SPD.

Das Video von Lauterbach werde im Netz tausendfach verbreitet, oft mit Gewaltandrohungen in den Kommentaren. „Dass dieses Video nun ausgerechnet von Torsten Renz, dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, verbreitet wurde, ist inakzeptabel und völlig unverständlich“, so Barlen. „Der Minister soll lieber den Kurs der Landesregierung im Umgang mit Corona unterstützen, anstatt beleidigende Schmähvideos zu verbreiten. Bei Professor Lauterbach sollte er sich hierfür öffentlich entschuldigen.“

Von Andreas Meyer