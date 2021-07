Rostock/Schwerin

Eltern sollen transparenter über die Infektionslage an den Schulen informiert werden. Pünktlich mit dem Start des neuen Schuljahres können sie in dem Portal „schugi-mv.de“ kreisbezogene Daten zu der Infektionssituation an den Schulen abrufen.

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) hatte angekündigt, Schulschließungen nicht mehr pauschal an Inzidenzen zu koppeln. Stattdessen sollen Gesundheitsämter vor Ort entscheiden, welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um eine Ausweitung des Pandemie-Geschehens zu verhindern.

Wie funktioniert das Portal?

In dem Portal sind die aktuellen Daten zum Infektionsgeschehen an Schulen abrufbar. Die Nutzer können die Daten nach verschiedenen Kriterien kreisbezogen und nach Schultypen filtern und sich das schulbezogene Infektionsgeschehen auch im Verlauf ansehen. Über das Portal lassen sich zudem Daten zu Infektionsfällen an Schulen wie auch zu Quarantäneanordnungen abrufen.

„Über das Portal entsteht für Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleiter ein Forum, in dem die wichtigen Informationen rund um einen sicheren Schulbesuch kompakt zusammengestellt sind“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Wie bewertet der Landeselternrat das Portal?

„Transparenz schafft Wissen und Unwissenheit schafft Angst“, sagt der Vorsitzende des Landeselternrates, Kay Czerwinski. Dieses Portal sei ein Baustein, Transparenz zu schaffen. „Wir müssen lernen, dauerhaft mit dem Virus zu leben.“ Ein Rückfall in den Distanz- oder Wechselunterricht müsse im neuen Schuljahr unbedingt vermieden werden. Denn die größte gesundheitliche Bedrohung für Kinder sei nicht mehr das Virus, sondern die psychosozialen Probleme, die durch den Distanzunterricht im vergangenen Schuljahr entstanden seien.

Wie kann Unterricht unter Pandemie-Bedingungen aussehen?

Dazu hat die Universitätsmedizin Greifswald in einer Online-Umfrage Schüler, Lehrer und Eltern nach der Akzeptanz von Hygienemaßnahmen und zum Lernen unter Pandemie-Bedingungen befragt. Die erste Befragungswelle, an der fast 700 Schüler, 374 Lehrer, mehr als 1000 Eltern und 82 Schulleiter teilgenommen haben, wurde im Juli abgeschlossen. Ergebnisse sollen in etwa ein bis zwei Monaten auf dem Portal veröffentlicht werden. Dabei geht es um Verbesserungspotenziale an den Schulen und um eine Einschätzung, ob die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen unter den baulichen Gegebenheiten überhaupt umsetzbar sind.

Nach Einschätzung des Landeselternrates wären Luftreinigungsgeräte ein entscheidender Baustein, das Infektionsgeschehen an den Schulen zu verringern. „Leider hat die Politik in diesem Punkt versagt und nicht rechtzeitig ein flächendeckendes und nachhaltiges Investitionsprogramm aufgelegt“, beklagt Czerwinski. Der Anteil der Schulen, die mit diesen Geräten ausgestattet sind, sei marginal. Das regelmäßige Lüften werde leider immer noch das Mittel der Wahl bleiben müssen.

Können Daten für einzelne Schulen abgerufen werden?

Nein, das ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Daten können kreis- und schulartbezogen abgerufen werden. Was sagt der Landeselternrat dazu? „Datenschutz ist wichtig, darf aber nicht behindern.“ Deshalb müsse abgewogen werden, sagt Czerwinski. Generell wäre es für Eltern hilfreich, die Daten schulbezogen abrufen zu können.

Bekommen Schulen Hilfe bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen?

Ja, ein Projektteam der Universitätsmedizin Rostock hat bislang 70 Schulen besucht, an denen Corona-Infektionen gemeldet wurden. Weitere Schulbesuche werden im neuen Schuljahr folgen. Die Wissenschaftler nehmen das Hygienemanagement und die baulichen Gegebenheiten der Schulen unter die Lupe und geben Tipps zur Verbesserung.

Gute Ideen zum Hygienemanagement und Infektionsschutzmaßnahmen sollen im Portal veröffentlicht werden – mit der Empfehlung zur Nachahmung an anderen Schulen. „Mit der Ideen-Ecke in dem Portal profitieren alle Beteiligten von bereits erprobten Erfahrungen“, so Gesundheitsminister Glawe.

Von Martina Rathke