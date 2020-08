Sonne, Strand und Meer ist das Motto der vergangenen Wochen gewesen und die Küsten in MV waren voll. Seit Montag sieht es anders aus: Die Wolken ziehen ein und am Mittwoch fegt noch Sturmtief „Kirsten“ über Deutschland hinweg. Ist der Sommer in MV vorbei? Wir haben dazu einen Wetterexperten gefragt.