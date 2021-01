Die Sonderregelung in MV, dass Schüler der 10. oder 12. Klassen in die Schule sollen, aber nicht müssen, sorgt für halbleere Klassen und Mehrarbeit bei Lehrern. Die Linke fordert eine Pflicht zum Präsenzunterricht, Schule werde sonst „zum Absurdistan“. Das Bildungsministerium sieht die Sache anders.

Viele Stühle bleiben derzeit auch in Abschlussklassen in MV leer, obwohl diese in die Schule sollen. Es herrscht aber keine Präsenzpflicht. Quelle: Marijan Murat/dpa