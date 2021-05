Schwerin

Die Bühne könnte kaum passender sein: Joy Denalane, die deutsche „Queen of R’nB and Soul“, gibt ein Konzert in einem von Mecklenburg-Vorpommerns beliebtesten Schlössern: Die Künstlerin tritt diesen Sommer in Schwerin auf.

Wie die Veranstaltungsagentur Kulturbotschafter Events mitteilt, können Fans die Sängerin am 10. September 2021 live im Schweriner Schloss erleben. Joy Denalane bringt die Songs ihres aktuellen Albums „Let yourself be Loved“ mit. Moderner Soul mit Retro-Vibe – das geht ins Ohr, ins Herz und in die Beine. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.kulturbotschafter-events.de.

Auf der Homepage können sich Musikliebhaber nun auch Karten für Mighty Oaks sichern. Die Berliner Folk-Band spielt am 11. September im Schweriner Schloss. Eine Vorgeschmack auf das Konzert bekommen Fans aktuell im TV: Ian Hooper, Frontmann von Mighty Oaks, ist bei der aktuellen Staffel der Vox-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ dabei.

Von Antje Bernstein