MV-Justizministerin: 1700 Jahre jüdisches Leben prägten Deutschland

Schwerin

„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland prägen unser Land“, sagte Hoffmeister am Sonntag. „Zur traurigen Wahrheit gehört aber auch, dass Juden in Deutschland über die Jahrhunderte immer wieder Opfer von Hass und Antisemitismus wurden.“

Hoffmeister ist als Justizministerin auch für Religionsangelegenheiten zuständig. Gemeinsam mit dem Beauftragten für jüdisches Leben in MV und gegen Antisemitismus, Hansjörg Schmutzler, will sie am 13. Januar an einer interreligiösen Andacht in der Nikolaikirche in Rostock teilnehmen. Sie soll der Auftakt für das Festjahr #2021JLID im Nordosten sein. „Bereits über 40 Voranmeldungen und Registrierungen lassen ein abwechslungsreiches Jahr erahnen“, sagte sie.

Antisemitismus in der Gesellschaft

Auch heute sei in der Gesellschaft Antisemitismus zu spüren, sagte die Justizministerin. „Das Festjahr gibt Gelegenheit, zu zeigen, dass jüdisches Leben seit 1700 Jahren zu uns gehört.“ Laut Schmutzler geht es im Festjahr darum, „im gesamten Land die Vielfalt jüdischen Lebens gestern, heute und in Zukunft sichtbar zu machen“.

Von dpa