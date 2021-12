Rostock

Die neue Justizministerin Jacqueline Bernhardt (44, Linke) will Gerichte und Haftanstalten in MV modernisieren. Mit der OZ sprach sie über ihre Ziele, aber auch Themen, die ihr Sorgen machen.

OZ: Frau Ministerin, was haben Sie sich vorgenommen, anders zu machen, welches sind Ihre Schwerpunkte?

Jacqueline Bernhardt: Wir stehen vor einer riesigen Pensionierungswelle in der Justiz, an Gerichten und Staatsanwaltschaften. Schon jetzt sind es 20 pro Jahr, der große Knick wird 2027 mit knapp 40 sein. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Altersabgänge mit Absolventinnen und Absolventen auffangen. Vor kurzem konnten wir 69 neue Referendarinnen und Referendare verkünden. So muss es weitergehen, auch über den Bedarf, etwa zehn Stellen pro Jahr, um die Altersabgänge ausgleichen zu können. Das wird in den Haushaltsberatungen erst einmal besprochen. Wir brauchen eine zukunftsfähige Justiz in Mecklenburg-Vorpommern.

Warum sollten Richter nach MV kommen, wenn Berlin und Hamburg rufen?

Wir sind klein und fein. Ich denke, dass wir mit Landschaft und den Leuten hier aufwarten können. Das könnte junge Menschen interessieren. Wir wollen das Referendariat attraktiver gestalten, Qualität vorantreiben.

Reichen die Kapazitäten der Ausbildung? Oder braucht es wieder Ausbildung von Juristen in Rostock?

Ich bin der Meinung, dass wir die Universität Rostock wieder für die Ausbildung zur Volljuristin und zum Volljuristen öffnen. In der Koalition ist vereinbart, dass man dies prüft. Wir müssen auch schauen, wie die Universität in Greifswald für Juristinnen und Juristen attraktiver gestaltet werden kann.

Es ist auch vereinbart, Richter und Staatsanwälte zu entlasten. Wie soll das geschehen?

Indem man vorausschauend über den Bedarf hinaus junge Leute einstellt, die mit dafür sorgen können, dass Richterinnen und Richter von Aktenbergen entlastet werden. Fairerweise muss man aber sagen: Die Belastung pro Stelle ist gut, wir haben die Stellen da. Was uns fehlt, ist Personal. Die Beschäftigten im Justizdienst sind älter, mehr als die Hälfte ist über 55. Da kommen auch längere Krankheiten vor. Es fehlen uns einfach die Köpfe. Wir hoffen da auch auf einen Pakt für den Rechtsstaat 2.0 des Bundes, der mehr Geld bringen könnte.

Ist die Bezahlung der Juristen wichtig? Wo liegt MV da im Vergleich der Bundesländer?

Wir sind im sogenannten verdichteten Mittelfeld der Bundesländer. Die Forderung ist, dass es eine bundeseinheitliche Vergütung geben sollte, damit der Wettbewerb nicht so scharf wird.

Die Linke war gegen die Verschlankung der Gerichtsstruktur in MV. Was haben Sie künftig vor?

Der Status quo soll erhalten werden. Mir geht es darum, dass man den Bürgerwillen, den Volksentscheid zur Gerichtsreform anerkennt. Wir wollen keine weitere Verschlankung der Justiz. Die Justiz muss sichtbar bleiben.

Welche konkreten Hinweise haben Sie darauf, dass die Fälle von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt in der Corona-Pandemie zugenommen haben?

Die Zahl der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren hat zugenommen. Im Jahr 2019 waren es 329 Verfahren, im Jahr 2020 waren es 392. Auch das Thema Kinderpornografie hat sich verstärkt.

Was wollen Sie dagegen tun?

Ich finde, dass hier der Staat insgesamt gefordert ist. Es wäre für mich einfach, höhere Strafen zu fordern, das ist aber nicht die Lösung. Wir müssen gemeinsam mit dem Sozial- und Innenministerium zusammenarbeiten. Ein guter Ansatz ist für mich das „Childhood-Haus“ in Schwerin, wo die Kinder medizinisch begutachtet werden, wo wir als Justiz prüfen, Technik einzusetzen, so dass Kinder in einem vertrauten Umfeld befragt werden.

Wichtig ist, dass man das Thema Kindesmissbrauch überhaupt an die Öffentlichkeit holt, zum Beispiel mit der Aktionswoche gegen Gewalt an Kindern und Frauen. Gut ist auch, dass wir in der neuen Regierung den Opferschutz zentralisieren, die Gleichstellung im Ministerium dazugekommen ist – mit Frauenhäusern oder Interventionsstellen.

Sie verantworten jetzt die Gleichstellung. Wie wollen Sie das Thema besetzen?

Ich habe aus eigener Erfahrung in meinem Leben den Blick, dass es notwendig ist, die Gleichstellung von Mann und Frau voranzutreiben. Gerade in Politik und Wirtschaft sind Frauen unterrepräsentiert. Ich selbst habe es einem Ehepaar zu verdanken, dass ich heute hier bin: als Ministerin. Besonders wichtig sind Mentoring-Programme, dass Frauen Mentoren an die Seite bekommen, die sie ermuntern, Führungspositionen zu übernehmen. So etwas darf nicht dem Zufall überlassen werden.

Braucht es Quoten?

Ich bin der Meinung, ja. Ich bin eine Verfechterin der Frauenquote. Eine Quote bedeutet aber nicht, dass immer eine Frau zu nehmen ist, sondern es gilt auch das Bestenprinzip. Und auch hier können sich Frauen sehen lassen.

Ihre Amtsvorgängerin hat Justizvollzugsanstalten zusammengelegt. Die Gefangenenzahlen sinken seit Jahren. Wird die Struktur so bleiben? Braucht es so viele Gefängnisse mit entsprechendem Personal?

Wir sehen nach einer Phase des Rückgangs der Gefangenenzahlen in den vergangenen Jahren, dass sie jetzt wieder ansteigen. Im Vorjahr hatten wir im Schnitt 956, in diesem wieder 992 Gefangene. Aktuell sind es 1033 bei 1316 Haftplätzen. Es geht also wieder in eine andere Richtung, so dass wir nicht über Stellenabbau oder Schließung von Haftanstalten nachdenken. Bedienstete sind es derzeit 723 in den JVA, dazu 59 Anwärterinnen und Anwärter. Wir sind der Meinung, dass man sich das Thema Personalbedarf extern ansehen sollte, um eine verlässliche Bewertung des Bedarfs einerseits und die richtige Personalbedarfsplanung andererseits gewährleisten zu können.

Wir haben erhöhte Anforderungen an das Personal. Von besonderer Bedeutung ist hier auch, die seit Jahren hohen Krankenstände zu beleuchten und durch externe Expertise nachhaltig anzugehen. Bis dahin benötigen wir auf jeden Fall einen Ausgleich für die hohe Anzahl von Dienstunfähigkeitsverfahren. Ein probates Mittel könnte hier die Möglichkeit einer zeitlich befristeten Doppelbesetzung sein.

Sie haben sich in der Opposition dafür eingesetzt, dass das JVA-Personal besser bezahlt wird. Andere Bundesländer zahlen mehr. Wie sehen Sie das heute?

Wir wollen überprüfen, ob die Einstufung der Mitarbeiter im Strafvollzug angemessen ist. Wir haben eine Dienstpostenbewertung, die als dynamisches Mittel gerade überarbeitet worden ist. Es konnte so gerade im Bereich des gehobenen Dienstes eine Vielzahl weiterer Beförderungsstellen geschaffen werden.

Also auch prüfen?

Ja. Wenn das Geld in großer Masse da wäre, hätten wir an der einen oder anderen Stelle nicht nur Prüfaufträge, sondern würden auch stärker vorangehen. Wir haben uns Schwerpunkte gesetzt in der Koalition, ganz vorn Bildung. Trotzdem werde ich versuchen, den Justizvollzug weiter zukunftsfähig zu machen.

Es gab Kritik, dass in den JVA zu wenig Personal für die Resozialisierung der Gefangenen sei. Wie wollen Sie das ändern?

Das wird ein Schwerpunkt meiner JVA-Bereisungen sein. Wir wollen uns den Bedarf vor Ort ansehen. Es sollte alles getan werden, dass Gefangene in der Haft nicht nur ihre Strafe absitzen, sondern so vorbereitet werden, dass sie nach der Haft ein straffreies Leben führen können. Dies setzt eine angemessene personelle Ausstattung voraus. Dies sind wir unseren Bediensteten, unseren Gefangenen und letztendlich der gesamten Gesellschaft auch außerhalb der Gefängnismauern schuldig.

Wie geht es der elektronischen Akte an Gerichten?

Zum 1. Januar 2026 soll sie überall eingeführt werden. Wir setzen alles daran, dass wir den Termin halten. Das wird ein großer Kraftakt. Bei der Zivilgerichtsbarkeit sind wir bereits auf einem guten Stand.

Thema Ersatzfreiheitsstrafe. Wer beim Schwarzfahren in Bus oder Bahn erwischt wird, muss am Ende sogar mit Haft rechnen, wenn er Geldstrafen nicht bezahlt. Ist das richtig, Schwarzfahren so zu bestrafen?

Aus meiner Sicht nicht. Wenn es eine Ordnungswidrigkeit wäre, wäre es dem Strafgedanken angemessen. Der Staat sollte alles daransetzen, dass Menschen nicht für so etwas in Haftanstalten kommen, denn dafür wurden diese nicht gebaut.

Sie sprachen die anstehenden Haushaltsgespräche an. Was steht auf Ihrer Wunschliste an den Finanzminister?

Wie gesagt: Man sollte beim juristischen Nachwuchs mit zehn Stellen pro Jahr vorausschauend arbeiten. Auf meiner Wunschliste steht auch, dass es im Bereich der Gleichstellung beim Beratungssystem bei der Dynamisierung von 2,3 Prozent bleibt. Wir müssen im Haus die Haushaltsberatungen noch vorbereiten.

Von Andreas Ebel und Frank Pubantz