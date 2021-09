Die Bio-Bauern in Klein Trebbow (Kreis Rostock) sind mit den Ergebnissen der Kartoffelernte zufrieden. In MV liegen die Erträge über denen der Vorjahre. Die OZ hat in einer Karte eine Auswahl an Bauern und Hofläden zusammengefasst, bei denen es die Knollen frisch aus der Erde zu kaufen gibt.