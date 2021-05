Rostock

In den Landkreisen und Städten im Nordosten werden zurzeit kaum noch Erstimpfungen verabreicht. In einigen Regionen, wie in der Hansestadt Rostock, gibt es aktuell sogar gar keine Termine für einen ersten Piks zum Schutz gegen Covid-19. Schuld daran sind die noch relativ gleichbleibenden Liefermengen der Impfstoffhersteller. Viele Menschen im Land brauchen bereits ihre Zweitimpfung. Sie haben bei der Terminvergabe Vorrang, weil die vom Robert Koch-Institut vorgegebenen Impfintervalle eingehalten werden müssen.

„Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Zweitimpfungen stehen derzeit weniger Impfdosen für Erstimpfungen zur Verfügung. Dies liegt insbesondere darin begründet, dass wir derzeit noch keinen Aufwuchs bei den gelieferten Impfstoffmengen vom Bund verzeichnen können“, erklärt Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin. Mit Blick auf die Monate Juni und Juli sei aber eine Steigerung der gelieferten Impfstoffe zu erwarten.

Land erwartet Ende Juni Sprung bei Lieferungen

In dieser Woche sind in MV insgesamt 77 050 Dosen verschiedener Impfstoffe für Impfzentren und Hausärzte angeliefert worden. In den beiden Vorwochen waren die Liefermengen nahezu gleich. Erst nach Pfingsten steigern sich die Liefermengen langsam. Ein richtiger Sprung wird mit geplanten 112 600 Dosen aber erst ab der übernächsten Woche erwartet. Ende Juni sollen dann zum ersten Mal knapp 118 000 Impfdosen geliefert werden.

In der größten Stadt des Landes liegt der Anteil an Erstimpfungen aktuell bei gerade einmal 20 Prozent, wie es aus dem Rostocker Rathaus heißt. Ein Problem, das zurzeit alle Regionen im Land betrifft. „Aufgrund der geringen uns zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge können wir aktuell nur wenige Erstimpfungen anbieten, allerdings gibt es in beiden Impfzentren derzeit noch freie Termine“, berichtet Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Eine Außenstelle des Impfzentrums in Koserow soll bald wieder in Betrieb gehen und nur für Zweitimpfungen öffnen. Für Erstimpfungen stehe nur wenig Impfstoff zur Verfügung.

Erstimpfungen vor allem bei Hausärzten möglich

Das zeigt sich auch im Kreis Nordwestmecklenburg, wo zurzeit pro Woche etwas mehr als 4100 Impfdosen verschiedener Hersteller ankommen. In der vergangenen Woche lag der Anteil an Erstimpfungen noch bei 64,3 Prozent, in der nächsten wird nur noch ein Anteil von 28,8 Prozent erwartet.

Einziger Lichtblick für Ungeimpfte in MV, die endlich einen Piks bekommen möchten: Erstimpfungen mit Astrazeneca sind für alle Personen unabhängig von der Priorität möglich. Mit dem Vektorimpfstoff sollen aber vor allem Hausärzte impfen, die schon jetzt von Überlastung der Praxen sprechen. „Es sind vom Bund keine Impfdosen für Erstimpfungen von Astrazeneca in den Impfzentren mehr zu erwarten“, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Alles, was jetzt noch an Astrazeneca an die Impfzentren geht, sei für Zweitimpfungen reserviert – für Mai und Juni immerhin rund 43 200 Dosen.

Von Michaela Krohn