Rostock

Am 31. Dezember 2021 ist auch für Kinder ab 12 Jahren Schluss mit kostenlosen Corona-Tests. Nachdem schon bereits ab 11. Oktober die Bürgertests für ungeimpfte Erwachsene kostenpflichtig wurden, tritt diese Regelung zum Ende des Jahres auch für Teenager in Kraft.

Hintergrund ist, dass die Ständige Nationale Impfkommission (Stiko) erst seit Mitte August auch eine Corona-Impfung für Kinder von 12 bis 17 Jahren empfiehlt. Ihnen und ihren Eltern sollte mit einer Übergangsfrist bis Ende 2021 noch die Möglichkeit gegeben werden, sich impfen zu lassen, bevor auch sie für einen Abstrich bezahlen müssen.

Doch was bedeutet das nun genau? Und was ist mit den Corona-Tests an den Schulen, die aktuell zwei Mal die Woche für ungeimpfte Kinder verpflichtend sind? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Werden Corona-Tests für alle Kinder in MV kostenpflichtig?

Nein. Die Tests werden erst für Teenager über 12 Jahre kostenpflichtig. Die Corona-Testverordnung des Bundes schließt jüngere Kinder aus. Sie gelten als „vulnerable Personen“, die weiterhin Gratistests bekommen sollen. Wer sich aber als 12- bis 17-Jähriger aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, muss ebenfalls nicht für einen Test bezahlen. Das gilt auch für Genesene.

Wie teuer ist ein Corona-Test für Kinder in MV?

Das kommt auf den Anbieter an. In der Regel kosten die Bürgertests in den Apotheken und Testzentren in MV zwischen 15 bis 20 Euro. Sie sind dann für 24 Stunden gültig. PCR-Tests gelten als Nachweis für 72 Stunden, sind aber deutlich teurer. Bei Centogene in Rostock kostet er beispielsweise 69 Euro, beim „Institut Gesundheit heißt Leben“ in Schwerin werden sogar 83,29 Euro fällig.

Müssen Eltern dann auch die Corona-Tests an den Schulen bezahlen?

Nein. Wie das Bildungsministerium auf OZ-Nachfrage mitteilt, werden „die Kosten dafür von der Landesregierung übernommen, solange es verpflichtende Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus an den Schulen gibt“. Aktuell sind sie an zwei Tagen in einer Schulwoche, jeweils am Montag und am Mittwoch, verpflichtend. Eltern von ungeimpften Kindern müssen also nach aktuellem Stand kein Homeschooling befürchten, nur weil sie sich die regelmäßigen Tests für die Schule nicht leisten können oder wollen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für was brauchen ungeimpfte Kinder in MV dann einen Corona-Test?

Für Teenager gelten dann dieselben Regeln wie für die Erwachsenen: Ab der Risikowarnstufe Gelb in den Landkreisen und kreisfreien Städten in MV müssen die 12- bis 17-Jährigen für das Vereinsleben, das Kino, im Club, beim Friseur, im Restaurant oder anderen Gelegenheiten nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Aktuell (Stand: 21. Oktober) gilt das für alle Regionen im Nordosten – ausgenommen an der Mecklenburgischen Seenplatte, die am Donnerstag erst auf Gelb sprang.

Wird das Familienleben in MV dadurch nun deutlich teurer?

Nicht unbedingt. Wenn die Schulen den Kindern eine Bescheinigung über ihren Corona-Test ausstellen, kann diese auch in der Freizeit als Nachweis verwendet werden. Das gilt solange, wie der Test gültig ist. Privat zu zahlende Corona-Tests wären nur dann nur in den anderen Zeiträumen notwendig.

Von Ann-Christin Schneider