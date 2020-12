Rostock

Stephanie Hahn sieht die Sache leidenschaftslos: „ Weihnachten fällt dieses Jahr für uns aus. Corona macht ja auch keine Ferien“, sagt die Leiterin der Corona-Stabsstelle im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Während sich Freunde und Verwandte der 34-Jährigen mit ihren Kernfamilien bei Lebkuchen und Gänsebraten entspannen, geht Stefanie Hahn ins Büro. Die 34-jährige arbeitet in der Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes. Einfach zu Hause bleiben ist keine Option. Die Folge wären schlimmstenfalls haufenweise vermeidbare Neuinfektionen, wenn Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen nicht informiert werden.

„Alle Mitarbeiter wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist“, sagt Stefanie Hahn. Deshalb sei nicht schwer gewesen, genügend Freiwillige für die Feiertagsschichten zu gewinnen. Seit Monaten arbeiten die Greifswalderin und ihre Kollegen in zwei Schichten, sieben Tage die Woche. Freie Wochenenden sind längst nicht mehr die Regel, Feierabend ist oft erst um 22 Uhr. Da komme es auf die paar Weihnachtstage auch nicht mehr an, meint die 34-Jährige. Die Motivation unter den Mitarbeitern sei trotz der enormen Dauerbelastung noch immer hoch. Andere Gesundheitsämter in MV bestätigen das.

Keine Zeit für Geschenke

Zum Geschenke kaufen ist Stefanie Hahn nicht gekommen. „Ich habe es nicht geschafft“, erzählt sie. Aber Freunde und Familie seien vorgewarnt und zeigten Verständnis. Schließlich wüssten sie ja, wie ihr Alltag zurzeit aussieht.

Stefanie Hahn leitet die Corona-Stabsstelle im Landkreis Vorpommern-Greifswald Quelle: Landkreis Vorpommern-Greifslwald

„Wir achten natürlich schon darauf, dass Leute mit kleinen Kindern nach Möglichkeit zu Hause bleiben können“, erklärt Mathias Kutschke (39) vom Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen in Stralsund. Er selbst hätte das extralange Wochenende eigentlich frei. Heiligabend will er aber trotzdem mit anpacken. Damit die Kollegen, die regulär im Dienst sind, spätestens um neun Uhr am Abend nach Hause können. An den anderen Tagen bleibt er in Rufbereitschaft. Für den Fall, dass die Fallzahlen nach oben schnellen. Besinnlichkeit auf Abruf.

Kommt die nächste Welle?

„Eigentlich hatten wir erwartet, dass es vor Weihnachten ruhiger wird“, sagt Kutschke. Stattdessen legen die Infektionszahlen, wie nahezu überall, beunruhigend stark zu. Seit dem vergangenen Sonnabend ist auch Vorpommern-Rügen offizielles Hochrisikogebiet mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mittlerweile deutlich über 50. Nun blicken die Kontaktverfolger gebannt auf die Zeit nach den Feiertagen. Die Kurve könnte stark steigen, wenn die Leute von ihren Familienbesuchen heimkehren. „Reisen bringt ja immer eine gewisse Dynamik mit sich“, sagt der 39-Jährige.

Normalerweise überwacht Kutschke die Hygiene unter anderem in Heimen, Kindergärten und Schwimmbädern. Der Beruf macht ihm Spaß, im Laufe der Jahre hat er bereits viele Einrichtungen besucht. Das macht sich nun bezahlt, weil er Örtlichkeiten und Ansprechpartner kennt. Trotz professioneller Routine gibt es immer wieder Fälle, die dem Stralsunder nahegehen. Wie der des netten älteren Herrn, dem er mitteilen musste, dass sein Test positiv ausgefallen sei. Der Mann reagierte besorgt und ängstlich. „Später habe ich dann gehört, dass er ,es nicht geschafft hat’, also gestorben ist. Das hat mich sehr berührt“, sagt Mathias Kutschke.

Schuldgefühle und Fingerspitzengefühl

Für Andi Friese, Kontaktverfolger im Rostocker Gesundheitsamt, ist der Einsatz an den Feiertagen eigentlich nichts Besonderes. „Ich habe vorher im Pflegebereich gearbeitet. Weihnachten hatte ich schon seit Jahren nicht mehr frei“, sagt der 34-Jährige. Sein Partner habe sich damit abgefunden, Heiligabend ohne ihn zu verbringen. Eine Ersatz-Weihnachtsfeier wird es bei der Arbeit nicht geben. „Man setzt sich vielleicht mal zusammen hin, trinkt einen Kaffee, isst ein Stück Kuchen und unterhält sich bisschen“, sagt der Rostocker. Alles unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Seit Jahren an Weihnachten nicht mehr frei: Kontaktverfolger Andi Friese vom Gesundheitsamt Rostock Quelle: Hansestadt Rostock

Friese arbeitet Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Ein Arzt ist an allen vier Tagen im Einsatz. Die Gespräche erfordern Fingerspitzengefühl. Nicht wenige Corona-Infizierte reagieren mit Schuldgefühlen, weil sie ja andere angesteckt haben könnten. Die versucht Friese ihnen zu nehmen, in den allermeisten Fällen trefft die Anstecker ja keine Schuld. Die Kontakt-Profis erleben auch anderes, etwa den Hausarzt, der sich tagelang weigert, den dauerhustenden Patienten mit verlorenem Geschmacksinn ins Abstrichzentrum zu schicken. Der Inzidenzwert liegt in Rostock noch unter den kritischen 50. Für Friese und seine Kollegen wäre es wohl das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn das noch lange so bleibt.

Von Gerald Kleine Wördemann