Schwerin

Theresia Crone (18) will nicht mehr. Nicht mehr Feigenblatt einer vermeintlichen Klimaschutz-Politik der Ministerpräsidentin sein. Die Studentin war bis vor Kurzem Kopf des „Rats für Umwelt und Nachhaltigkeit“, den die Landesregierung 2019 ins Leben rief, um Kritik junger Menschen der Bewegung „ Fridays for Future“ (FFF) aufzunehmen – oder besser: einzufangen? Crone, das Gesicht von FFF in Schwerin trat zurück – weil Manuela Schwesig ( SPD) und die Landesregierung eine „Stiftung für Klima- und Umweltschutz“ gründeten, die die Erdgaspipeline Nord Stream 2 vollenden und beschützen soll.

„Die Nord-Stream-Stiftung ist Etikettenschwindel “

„Die Gründung der Klimaschutz-Stiftung, um die fossile Infrastruktur zu schaffen, überschreitet eine Grenze“, erklärt Crone. Das widerspreche sich. Damit geht die junge Klima-Aktivistin wie verschiedene Umweltverbände zu Schwesig auf Distanz. BUND, WWF, Nabu und die Michael-Succow-Stiftung lehnen die Stiftung ab.

Anzeige

„Die Nord-Stream-Stiftung ist Etikettenschwindel“, sagt Theresia Crone. Klimaschutz und Gas aus Russland über Jahrzehnte – das sei „unvereinbar“. Wenige Tage nach ihrem Rücktritt wirkt sie müde. Denn es habe massive Reaktionen gegeben. Welche, sagt sie nicht. Sie scheint auf dem harten Boden einer neuen Realität angekommen zu sein: einmal Idealismus mit Ausflug in die Politik und zurück.

Idee zur Gründung des Rats nach Demos in MV

April 2019: Nach mehreren Demos von Fridays for Future geht Schwesig auf die jungen Aktivisten zu. Ein später gegründeter Rat sei wohl nur „Trostpflaster“ gewesen. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Vor zwei Jahren zog Crone, damals 16, mit anderen jungen Leuten durch Schwerin, um mehr Klimaschutz einzufordern. Kurz vor der Kommunal- und Europawahl ging Schwesig auf Fridays for Future zu. Dass die Regierungschefin mit zwei Limousinen zur Klimaschutz-Demo vorfuhr – eine Randnotiz. Ein Rat sollte gegründet werden, über den sich die Jugend in politische Entscheidungen einbringen sollten.

Selbstbewusst verkündeten Crone und andere FFF-Vertreter damals ihre Forderungen: unter anderem Abschaltung des Kohlekraftwerks in Rostock bis 2025, Ausbau von Radwegen, ein kostenloses Schülerticket im Land. MV sollte Vorreiter beim Klimaschutz werden. Der Rat dürfe „keine Alibi-Veranstaltung“ werden, sagte Crone damals.

Gremium für die Jugend sei nur „Trostpflaster“ gewesen

Heute ist bei der 18-Jährigen die Ernüchterung groß. Offenbar sei das Gremium „manchmal nur ein Trostpflaster“ gewesen. Denn außer einem Termin mit Schwesig und Umweltminister Till Backhaus ( SPD) sei inhaltlich kaum etwas rumgekommen. „Es wurde nur an uns gedacht, wenn es Öffentlichkeit gab“, blickt Crone zurück. Podiumsdiskussionen zum Beispiel.

Theresia Crone ist eine sehr lebhafte, intelligente junge Frau, die blitzschnell denkt, aber überlegt redet. Von der Nord-Stream-Stiftung habe sie erfahren, als sie gerade Mittagessen zubereitete. Während andere Jugendliche Streaming-Dienste nutzen, schaltete Crone den Live-Stream der Landtagssitzung in Schwerin an. Da sprach gerade Manuela Schwesig: von Klimaschutz, von Zukunft, von der Stiftung.

Mehr zum Thema:

Nord-Stream 2: Neue Stiftung kann Verlegeschiff „Fortuna“ nicht vor US-Sanktionen schützen

Schwesig rechnet mit Nord Stream-Gegnern ab: „Vorbehalte gegen Russland statt sachlicher Kritik“

Umstrittene Nord-Stream-2-Stiftung in MV: Umweltverbände erteilen klare Abfuhr

Sie sei schockiert gewesen, sagt Crone. Der Rücktritt aus einem Rat sei für sie daher konsequent. „Wir schaffen schädliche Infrastruktur und nennen das dann Klimaschutz.“ So sehe sie das. Und dann die Geheimniskrämerei. „Wenn man eine Klimaschutzstiftung gründen will, dann bewirbt man die doch vorher.“

Schwesig servierte stattdessen eine Landesstiftung, die den Weiterbau der Erdgaspipeline sichern soll, finanziert mit bis zu 60 Millionen Euro von Nord Stream 2, mit Geschäftsführer des wirtschaftlichen Betriebs auch vom Unternehmen. Unfassbar für die junge Klima-Aktivistin Theresia Crone, die in Köln Umweltrecht studiert. Dies müsse „ein schlechter Scherz“ sein. „Acht Monate vor der Landtagswahl geht die klimapolitische Glaubwürdigkeit der Regierung gegen null.” Denn: „Erdgas ist keine Brückentechnologie, sondern blockiert de facto die schnelle Energiewende.”

Auch Umweltverbände lehnen die Stiftung ab

Kritik an der Stiftung gab es bundesweit. Schwesig konterte, unterstellte etwa den Grünen, für US-amerikanisches Frackinggas zu sein – weil sich die Partei gegen Nord Stream 2 und die Stiftung aussprach. Sehr bedenklich, findet Crone.

Natürlich sei es richtig, mit Russland in Kontakt zu bleiben, auch wirtschaftlich. Dies gelte übrigens auch für China, findet Crone. Trotzdem müssten Europäer an einem bestimmten Punkt auch „Haltung zeigen“ und Konsequenzen ziehen. „ Nord Stream 2 wird unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas für die nächsten Jahrzehnte bestimmen. Wir finanzieren nicht nur das System, sondern räumen durch die sogenannte Klimaschutz-Stiftung der russischen Regierung in MV sogar noch Mitspracherecht ein.“

Weither sei es mit Klimaschutz und Energiewende in MV nicht, schätzt die 18-Jährige ein. Der Ausbau der Windkraftanlagen etwa stagniere. Was sie nach ihrem Ausflug in die Politik fordert: „Das viele Reden muss auch Konsequenzen haben.“ Sie träume von einem „ Kyoto 2.0“, einer verbindlichen Vereinbarung vieler Staaten für Klimaschutz. Die EU und die USA müssten das Thema endlich ernsthaft angehen.

Von Frank Pubantz