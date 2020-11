Daniel Reuter (l-r), Klinikdirektor, und Nadja Heumann, Pflegedienstleitung, stehen in der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Universitätsmedizin Rostock an einem Intensivbett. Die großen Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern fühlen sich einem möglichen hohen Aufkommen von Corona-Intensivpatienten gewappnet. Die Zahl der Intensivbetten könne kurzfristig erhöht werden, teilten die Kliniken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/