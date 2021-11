Eigentlich wollten SPD und Linke in MV am Montag über die Bereiche Kommunen, Inneres, Justiz und Europa beraten. Doch die Koalitionsverhandlungen können aus persönlichen Gründen eines Mitglieds nicht wie geplant fortgesetzt werden. Wann das Gespräch stattdessen stattfinden soll.

Die Koalitionsverhandlungen von SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern werden nicht wie geplant am Montag in Schwerin fortgesetzt. Quelle: Jens Büttner/dpa