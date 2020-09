Für den kommenden Samstag sind in 38 Orten kreative Aktionen von Kindern und Jugendlichen an Bahngleisen in Brandenburg und MV zu sehen. Die Aktionen sollen den Schülern die Möglichkeit geben, auf kreative Weise ihren Ideen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, da diese durch die Corona-Pandemie nicht erfragt wurden.

