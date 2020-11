Rostock

Statt auf der Bühne findet Arne Lifson sein Publikum im Schaufenster. Porträtfotos des Variete-Künstlers, bekannt als Arne Feuerschlund, sowie von 19 weiteren Artisten und Musikern hängen seit Donnerstag im Schaufenster des Rostocker Spielzeuggeschäfts Wupatki. Lifson und seine Kollegen, die seit Anfang des Monats zum Nichtstun verdammt sind, verschwinden auf diese Weise wenigstens nicht ganz aus der Öffentlichkeit. Besucher können auf Zettel schreiben, welche Kulturerlebnisse sie gerade am meisten vermissen.

Wie Kneipen- und Muckibudenbesitzer, Tattoowierer, Kinobetreibe und viele andere stehen die Künstler erneut vor einem Monat ohne Einnahmen. Mit Hilfe der versprochenen Novemberhilfen des Bundes sollten auch Soloselbstständige, die bisher oft durchs Raster fielen, Geld bekommen. Doch die versprochene Hilfe lässt, zwei Wochen nach Beginn des Lockdowns, auf sich warten. „Es ist total unklar, was da gerade passiert“, sagt Arne Lifson. Selbst sein Steuerberater konnte ihm bisher nicht sicher sagen, ob er einen Anspruch auf die Leistung hat.

Anzeige

Lesen Sie auch: Rostock: Darum legten Straßenkünstler und Bands Instrumente auf dem Uniplatz nieder

95 Prozent Umsatz weg

Uli Wresch von der Rostocker Veranstaltungsagentur Event Company Nord hängt genauso in der Luft. 95 Prozent des Geschäfts fallen dieses Jahr aus, sagt Wresch, der unter anderem den Musiker Andreas Pasternack vertritt und unzählige Feste mit Programm bespielt, vom Rostocker Weihnachtsmarkt bis zu den Rügener Hafentagen. Mit den verschiedenen Corona-Hilfsprogrammen hat er bisher unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das erste Programm sei okay gewesen, das zweite weniger und beim dritten, den Novemberhilfen, sei noch alles in der Schwebe. Er wisse nicht, ob er das Geld bekommt oder nicht.

Am Donnerstag, zwei Wochen nach Verkündung des Teillockdowns, teilt die Bundesregierung jetzt erstmals mit, wo die Anträge für die Hilfe gestellt werden können. Auf einer Internetplattform, voraussichtlich ab 25. November. Am Monatsende soll es erste Abschlagszahlungen geben. Kaspar Groß, wie Arne Lifson Artist und Varietékünstler aus Rostock, findet den ganzen Prozess unglaublich zäh und langsam. „Die hatten doch viel Zeit zur Vorbereitung.“ Der Herbstlockdown habe sich mindestens einen Monat vorher abgezeichnet. Viele seiner Kollegen leben inzwischen notgedrungen von Hartz IV.

Bereits jetzt zwölf Corona-Förderprogramme

Die Novemberhilfen sollen 75 Prozent des verlorenen Umsatzes ersetzen, bei Betrieben, die schließen müssen. Für indirekt Betroffene, zum Beispiel Künstler oder Cateringbetriebe, die wegen der Schließung ebenfalls nicht mehr arbeiten können, soll es auch Geld geben, wenn sie sonst 80 Prozent ihres Umsatz mit geschlossenen Unternehmen machen. Für die Bewilligung sind die Landesbehörden zuständig, in MV das Landesförderinstitut. Als Maßstab für die Hilfen gilt das Einkommen aus dem vorigen November oder des Jahres-Durchschnitts 2019.

Den Überblick über die vielen Fördermöglichkeiten zu behalten, fällt nicht leicht. Zwölf verschiedene Haupt- und Untersparten umfasst allein das „Winterstabilisierungsprogramm für Wirtschaft und Arbeit in MV“. Es gibt beispielsweise Hilfen für die Erstattung von Leasingraten und solche für „Freilufttheater mit überregionaler Bedeutung“. Die Novemberhilfen kommen noch dazu.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Pflegebetrieb droht Rückforderung

Holger Preusche Quelle: Ewert Hannes

Dass in diesem Förderdschungel auch mal etwas schiefgehen kann, bekommt gerade Holger Preusche, Chef eines Pflegedienstes mit Fahrdienst in Zinnowitz auf der Insel Usedom zu spüren. Als im Frühjahrs-Lockdown sein Fahrdienst kaum noch etwas zu tun hatte, weil Ärzte und Kliniken Untersuchungen und Operationen absagten, beantragte und erhielt Preusche 15 000 Euro Soforthilfe, um seine sechs Fahrer weiter beschäftigen zu können. Das Geld wird er wohl zurückzahlen müssen, habe ihm jetzt sein Steuerberater eröffnet, mit Verweis auf ähnlich gelagerte Fälle. „Wir hatten sehr viel Arbeit mit den Formularen, haben unendlich viele Gespräche mit dem LfI geführt und dann so ein Ergebnis“, sagt der verärgerte Firmenchef.

Aber es gibt auch positive Momente: Veranstaltungsmanager Wresch aus Rostock, seit 1989 im Geschäft, hat so einen vor ein paar Tagen erlebt. Eine Neubrandenburger Maschinenbaufirma, die über seine Agentur ein Programm mit Andreas Pasternack für ihre Weihnachtsfeier gebucht hatte, sagte den Auftrag ab, zahlt aber trotzdem ein Ausfallhonorar. Eine kleine Hilfe und eine schöne Geste, findet Wresch. Über die sich in MV Tausende Techniker, Künstler, Schausteller, Security-Mitarbeiter, Reinigungsleute, die zurzeit zum Nichtstun verdammt sind, wohl genauso freuen würden.

Lesen Sie auch

Von Gerald Kleine Wördemann