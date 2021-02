Schwerin

Das Land will Lehrer und Erzieher bevorzugt impfen und dabei den Astrazeneca-Impfstoff einsetzen. Noch im März sollen die ersten Erzieher, Grundschul- und Förderschullehrer ein Impfangebot erhalten, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Das Land rechnet mit 25 000 bis 26 000 Personen, die zusätzlich in die Priorität 2 aufgenommen werden. „Wir haben mit dem Aufbau der Impfzentren und den mobilen Teams die notwendigen Voraussetzungen geschaffen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Voraussetzung sei, dass genügend Impfstoff vorhanden ist. Mecklenburg-Vorpommern hatte in der vergangenen Woche 14 400 Dosen des Impfstoffs erhalten, in dieser Woche werden voraussichtlich weitere 12 000 Impfdosen geliefert.

Bislang 28 800 Dosen geliefert, 2600 verimpft

Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca hat allerdings ein Imageproblem. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Anwendung nur für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahre. Zudem klagen Geimpfte über stärkere Impfreaktionen. Nach einer Bedienpanne beim Transport war in MV in der vergangenen Woche eine gesamte Charge aus dem Verkehr gezogen worden. Bis Mittwoch wurden dem Land 28 800 Dosen des Impfstoffes Astrazeneca geliefert, von denen 2600 verimpft wurden.

Keine Auswirkungen für Senioren ab 80 Jahre

Die Aufnahme von Lehrern und Erziehern in die Prioritätsgruppe 2 hat nach Angaben des Ministeriums keine Auswirkungen auf die Impfung von Senioren über 80 Jahren, die zur Gruppe 1 gehören. Zur Gruppe 2 (Hohe Priorität) zählen Über-70-Jährige, Personen in Kliniken mit einem hohen oder erhöhten Ansteckungsrisiko oder auch Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, und Bewohner von Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Auch Demenzerkrankte sowie Menschen schweren chronischen Lungenerkrankungen werden der Gruppe 2 zugerechnet.

Von Martina Rathke