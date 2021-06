Schwerin

Mit dem Bilanzziehen ist das so eine Sache. 15 Jahre lang werden SPD und CDU im Herbst zusammen regiert haben, darunter gut vier unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Schwesig hat den Stil der Zusammenarbeit durch ihren Machtanspruch verändert, dabei viele Themen anpacken lassen. Nun legt sie mit ihrem Stellvertreter Harry Glawe (CDU) eine Regierungsbilanz seit 2016 vor. 75 Punkte auf 40 Seiten. Ein Feuerwerk der guten Taten. Sogar das Lob für die eigene Arbeit übernimmt Schwesig selbst. Bei genauem Hinsehen ist aber nicht alles Gold, was glänzen soll. Eine Analyse.

Schwesig: „In allen Bereichen im Land viel bewegt“

Zufrieden stehen MPin und Vize vor der Presse. Man habe „in allen Bereichen im Land viel bewegt“, sagt Schwesig. Eine Offerte Glawes, die Koalition ab dem Herbst fortzusetzen, weist sie kühl zurück. Erst mal müsse der Wähler entscheiden. Glawe erklärt: „Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen.“

Das ist in Teilen so, in anderen nicht. Einige Beispiele.

Schulbau: Seit 2016 seien 185 Schulbau-Vorhaben mit Gesamtkosten von rund 695 Millionen Euro durch das Land gefördert worden. Keine Angabe zur Fördersumme. Auch nicht dazu, wann die Förderzusage kam. 2018 hatte Schwesig ein riesiges Schulbau-Programm gepriesen – allerdings war darunter auch eine Schweriner Schule, die sie selbst 2017 (!) als Bundesfamilienministerin eingeweiht hatte. Auf Nachfrage heißt es jetzt aus dem Bildungsministerium: 445 Millionen stammten von EU, Bund und Land.

Viele neue Polizeistellen unbesetzt

Sicherheit: 400 neue Polizeistellen habe die Landesregierung geschaffen – ein Anstieg auf 6200. Mehr Beamte sollten beim Bürger auf der Straße landen. Der Haken: Viele Stellen sind bis heute nicht besetzt. Nachfrage im Innenministerium: Ende des Jahres seien es 5921; aktuell weniger, da noch rund 100 Beamte in Ausbildung seien.

Windenergie: Als erstes Bundesland habe MV 2016 ein Gesetz verabschiedet, über das Bürger und Kommunen mehr an Gewinnen von Windparks beteiligt werden sollen. In Schönberg sei der erste Bürger-Windpark mit zehn Anlagen am Netz. Das stimmt zwar, aber auch der bisher einzige. Weitere? Das Energieministerium hat das bisher nicht beantwortet.

Beim Thema Wald passierte wenig

Wald: 1000 Hektar neuen Wald wollte Umweltminister Till Backhaus (SPD) pro Jahr pflanzen lassen, damit den in MV vergleichsweise geringen Waldanteil erhöhen. Das kündigte er 2016 an. In der Regierungsbilanz steht davon nichts mehr. Auf Nachfrage aus dem Umweltministerium heißt es: Von 2015 bis 2020 seien insgesamt 950 Hektar Wald hinzugekommen. Ein Bruchteil.

Krankenhaus Wolgast: Der Protest von Wolgastern gegen die Schließung von Geburten- und Kinderstation sorgte 2015/16 bundesweit für Schlagzeilen. Gesundheitsminister Glawe versprach als Ersatz eine „Portalklinik“. Heute sei die Verbindung einer Kinderarztpraxis mit einer Tagesklinik „wichtiges Bindeglied“ – zunächst ausfinanziert bis 2023. Das sehen Wolgaster nicht so, stehen montags auf einer Mahnwache am Krankenhaus. 2020 seien 940 Kinder dort ambulant behandelt worden.

Vieles wäre zu relativieren an der Regierungsbilanz. So sei die Arbeitslosigkeit erheblich gesunken, steht zu lesen, 50 000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden, so Glawe. Zur Wahrheit gehört: Viele ältere Dauerarbeitslose fielen aus der Statistik. Der Tourismus sei „weiterentwickelt“ worden. Ein Ergebnis: Rekordübernachtungen von 34 Millionen 2019 in MV. Auf ein Gesetz, das den Tourismus moderner aufstellt, konnten sich SPD und CDU aber nicht einigen.

Digitalisierung: 1,84 Milliarden Euro, teils Bundesmittel, stünden für Breitbandversorgung zur Verfügung. In der Praxis wird der schleppende Ausbau noch dauern. Beim Mobilfunk lässt Minister Christian Pegel (SPD) jetzt gut 200 Masten mit Steuergeld nachrüsten. Das soll aber bis 2025 dauern.

Vom A20-Desaster steht wenig in der Bilanz

Auch der Ausbau des Straßennetzes in MV kommt in der Bilanz der Regierung positiv weg. Teils zu Recht: Petersdorfer Brücke, A14 zu Brandenburg oder Ortsumgehung in Neubrandenburg und der Rügen-Zubringer sind fertig. Die Pannenautobahn 20 bei Tribsees, die im Herbst 2017 absackte, wird auch erwähnt: „Die Autobahn konnte rechtzeitig gesperrt werden, so dass niemand zu Schaden kam“, heißt es da. Aha! Behelfsbrücke, Umleitung, laufender Neubau. Dass die Dauerbaustelle mit Staugarantie erst 2023 (oder später?) fertig wird – kein Wort davon in der Bilanz.

Ein Archäologisches Landesmuseum, das Ex-Minister Mathias Brodkorb (SPD) bereits 2016 ankündigte, lässt in Rostock weiter auf sich warten. Über Monate rüttelte es die Koalition zum Thema Abschaffung von Anwohner-Beiträgen für Straßenbau. Diese erfolgte – Städte und Gemeinden sind aber wenig erfreut, weil nun Einnahmen für Vorhaben fehlen. Strittig – auch in der Koalition – bleibt die Affinität der SPD für Russland und die Ostseepipeline, inklusive einer Stiftung für Klimaschutz, finanziert von Nord Stream 2.

Positiv: Ehrenamtskarte und Nahverkehr

Ohne Frage: Die SPD/CDU-Koalition hat auch vieles vorzuweisen. Die Kita-Beiträge für Eltern wurden sogar früher als angestrebt komplett abgeschafft. Nach Jahrzehnten des Streits um die Theater gibt es hier jetzt jedes Jahr 2,5 Prozent mehr Geld. Es liegt eine Ehrenamtskarte vor, die engagierte Bürger belohnt, und ein Azubiticket für den Nahverkehr. In der Schule gibt es mehr Deutschunterricht, Grundschullehrer erhalten mehr Geld. Bei öffentlichen Aufträgen an die Wirtschaft ist ein Mindestlohn für Beschäftigte fixiert. Landeskinder können bevorzugt Medizin studieren, wenn sie Landarzt werden wollen. Städte und Gemeinden erhalten über den Kommunalen Finanzausgleich mehr Geld vom Land, Feuerwehren 50 Millionen für neue Technik.

Die Corona-Krise hat vieles erschwert, manches Negative aber erst ans Licht gebracht. Beispiel: den Rückstand bei der Digitalisierung in der Bildung. Ministerin Bettina Martin (SPD) pries etwa ein neues Programm für Online-Unterricht als „Mercedes“, vergaß aber zunächst die Videofunktion. Für viele Familien wurde Distanzunterricht zur Tortur.

Die „größte Herausforderung seit Bestehen unseres Landes“ (Schwesig) haben SPD und CDU dennoch vergleichsweise gut bewältigt, messbar an meist geringeren Corona-Zahlen als anderswo und zusätzlichen Hilfen für die Wirtschaft. „Wir wissen, dass wir nicht überall fertig sind“, sagt Schwesig. Auf Nachfrage.

Von Frank Pubantz