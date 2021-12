Schwerin

Vier Fraktionen im Landtag packen schweres Geschütz gegen rechtsextreme Strukturen in MV aus: Ein neuer Untersuchungsausschuss soll sich mit Netzwerken rund um die Themen „Nationalsozialistischer Untergrund“ und Preppergruppe „Nordkreuz“ befassen. Dabei sollen die Parlamentarier, die ähnlich Richtern auch Zeugen vorladen und vernehmen können, bis zu 30 Jahre in die Vergangenheit blicken. Eine Mammutaufgabe, die auch viel Arbeit beim Verfassungsschutz verlangt.

Der Ausschuss solle die Aktivitäten des NSU und „weiterer militant rechter und rechtsterroristischer Strukturen“ in MV beleuchten, heißt es in einem Antrag von SPD, Linke, Grüne und FDP für die Landtagssitzung kommende Woche. Darüber hinaus sollen weitere rechtsextreme Organisationen ins Visier genommen werden: die Kampfsport-Gruppe „Baltik Korps“, die mittlerweile verbotenen Neonazi- und Terrorgruppen „Combat 18“ und „Oldschool Society“. Dabei geraten auch Behörden in MV ins Visier, die womöglich Fehler gemacht haben.

„Wir können keinen Schlussstrich ziehen“

„Der NSU-Komplex ist nicht aufgeklärt“, sagt Michael Noetzel (Linke). „Wir können an dieser Stelle keinen Schlussstrich ziehen.“ Aber auch andere Gruppen und Netzwerke müssten beleuchtet werden. „Wir müssen das Behördenhandeln in Bezug auf das gesamte militante bis rechtsterroristische Spektrum betrachten, um die richtigen Rückschlüsse und Konsequenzen ziehen zu können.“

Viele Fragen zur Rolle der Behörden hat auch Julian Barlen (SPD). Etwa die, warum rechte Strukturen nicht erkannt und konsequent bekämpft wurden. Auch das Thema NSU müsse weiter beleuchtet werden. 2004 gab es den Mord an Mehmet Turgut in Rostock. „Zu viele Fragen sind offen geblieben“, so Barlen. „Wir sind es den Opfern und ihren Angehörigen schuldig, alles zu unternehmen, damit solche rassistischen Morde nie wieder passieren können.“

Der neue Innenminister Christian Pegel (SPD) kündigt breite Unterstützung für den Untersuchungsausschuss an. In der Vergangenheit wurde dem bisher CDU-geführten Ministerium oft vorgeworfen, Informationen zurückzuhalten, Akten unnötig zu schwärzen. „Wir wollen eine größere Transparenz schaffen“, so Pegel. Dies gelte generell bei brisanten Informationen des Verfassungsschutzes gegenüber dem Landtag. So solle auch im Innenausschuss mehr preisgegeben werden. „Ich treffe beim Verfassungsschutz und in der Polizei Kollegen, die selbst ein großes Interesse daran haben“, erklärt der Minister.

Pegel: Akten auch geschwärzt, weil Personal fehlte

Allerdings brauche es dann auch mehr Personal beim Verfassungsschutz. Denn dass zum Beispiel geschwärzte Akten an den früheren NSU-Ausschuss gingen, habe auch mit dem sonst höheren Arbeitsaufwand zu tun. Pegel: „Wenn wir den Auftrag des neuen Ausschusses ernst nehmen – das würde ich gern –, dann werden wir auch dafür sorgen müssen, dass genügend Leute da sind.“

Von Frank Pubantz