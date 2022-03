Schwerin

Der Schweriner Landtag hat die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen, der mögliche Fehlentscheidungen und -entwicklungen an den Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald der vergangenen gut 20 Jahre untersuchen soll. CDU, FDP und Grüne haben dies mit ihrem Minderheitenrecht durchgesetzt. Die AfD unterstützt dies.

Es gehe darum, vor allem die Führungsebenen der Uniklinika und der Landesregierung ins Visier zu nehmen, begründete Daniel Peters (CDU). Dabei geht es zum Beispiel um Mehrkosten von 30 Millionen Euro an Betriebsrenten in Greifswald, Querelen um Personal- und Sparentscheidungen in Rostock. Der Ausschuss richte sich nicht gegen die vielen Beschäftigten. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) erklärt, sie fürchte eher Schaden als Nutzen für die Uniklinika durch den Ausschuss. Sie hatte am Vortag die Entlassung des Aufsichtsratschefs bei der Klinika, Mathias Brodkorb, verkündet.

Auch SPD und Linke sprachen sich für den Untersuchungsausschuss aus. Mit ihrer Mehrheit im Landtag setzten sie aber durch, dass der Ausschuss kleiner als geplant wird. AfD und CDU werden nun jeweils nur ein Mitglied haben, vorgesehen waren zwei. Das wird dort als Missachtung von Minderheitenrechten gewertet. Man behalte sich rechtliche Schritte vor, reagiert die CDU.

Von Frank Pubantz