In einer Sitzung am Mittwochvormittag will der Landtag in MV einen steuerfreien Corona-Bonus für die Beamten des Landes auf den Weg bringen. Ausgenommen sind Spitzenbeamte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will außerdem eine Regierungserklärung zu ihrer Corona-Politik abgeben.