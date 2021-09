Rostock

Heizen, Bauen, Verkehr, Gastronomie: Die Verbraucherpreise in MV sind in diesem Sommer deutlich gestiegen. Im Durchschnitt wurden Produkte und Dienstleistungen, die man im täglichen Leben braucht, innerhalb eines Jahres um 3,8 Prozent teurer. Das sind pro Kopf durchschnittlich etwa 50 Euro im Monat.

In MV liegen bislang nur die Zahlen für Juli vor, für den Bund dagegen schon für den August: Deutschlandweit lag die Teuerungsrate im August bei 3,9 Prozent – so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr.

Preistreiber Heizöl

Einer der größten Preistreiber in MV war das Heizöl: Es verteuerte sich im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast ein Viertel (22,8 Prozent). Grund ist vor allem die Coronakrise: Vor einem Jahr lag die Weltwirtschaft wegen der Folgen der Pandemie am Boden, die Nachfrage nach Öl und damit der Preis waren niedrig.

Inzwischen hat sich die Wirtschaft deutlich erholt und damit zog auch die Nachfrage nach Öl an – die Preise steigen. Hinzu kommt, dass in Deutschland seit Januar 25 Euro je Tonne CO2, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, fällig werden. Strom wurde dagegen in MV nur um 1,6 Prozent teurer.

Debatte um Hotelpreise

Eher durchschnittlich entwickelten sich in MV die Preise in der Gastronomie und Hotellerie: Sie stiegen binnen Jahresfrist um vier Prozent. Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte allerdings kürzlich vor einer weiteren Steigerung gewarnt. Im vergangenen Jahr seien sie bereits um zehn Prozent geklettert. Auch Familien mit schmalem Geldbeutel müssten sich weiterhin einen Urlaub in MV leisten können, so Glawe.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, meinte dagegen: „Ich habe volles Verständnis, dass die Kollegen das rausholen, was am Markt möglich ist. Sie müssen nach der langen Zwangspause Kredite zurückzahlen und ihre Mitarbeiter halten.“ Höhere Preise seien auch oft gerechtfertigt, da viele Gastronomen und Hoteliers die Schließzeit für Investitionen genutzt und so ihr Angebot verbessert hätten.

Mondpreise für Tomaten und Salat

Lebensmittel wurden im Schnitt um 4,4 Prozent teurer. Ausreißer nach oben waren hier Tomaten (+36,7 Prozent) und Salat (+24,6 Prozent). Jarste Weuffen, Geschäftsführerin des Vereins Agrarmarketing MV, gibt Corona eine Mitschuld: „In der Lebensmittelindustrie sind die Hygieneauflagen höher als in anderen Branchen.“ Zudem seien – ebenfalls teilweise in Folge der Pandemie – Rohstoffe und Verpackungen teurer geworden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutlich gestiegen sind die Preise im Verkehr (+9,6 Prozent). Wenig Ausschlag nach oben gab es dagegen bei der Gesundheit – trotz Corona: Hier mussten nur 0,9 Prozent mehr ausgegeben werden. Das könnte freilich auch daran liegen, dass im Juli 2020 Corona in MV auf einem ähnlichen Stand war wie zwölf Monate später.

Mieten fast konstant

Erfreuliche Zahlen kommen vom Wohnungsmarkt: Während am Bau die Preise für Material wie Holz und Kunststoff zuletzt geradezu explodierten, stiegen die Nettokaltmieten in MV im Schnitt nur um 1,5 Prozent, inklusive der Wohnungsnebenkosten waren es 1,8 Prozent.

Von Axel Büssem