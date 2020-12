Rostock

Der Corona-Sonderweg, den das Land bei Kitas und Schulen einschlägt, ruft Kritik bei Lesern hervor. Bis zur sechsten Klasse hält die Regierung unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Einrichtungen offen. Dennoch appellieren die zuständigen Ministerinnen für Bildung und Soziales (beide SPD) an die Mütter und Väter im Land, Kita- und Schulkinder bis zum 10. Januar möglichst zu Hause betreuen. Allein: Die Öffnung bleibt umstritten.

Für Jane Merboth macht der Sonderweg keinen Sinn, aus zwei Gründen: „Erst mal wird niemand freiwillig sein Kind zu Hause lassen und zweitens: Warum sollen die Kinder denn nicht zu Hause bleiben, wenn die Eltern auch zu Hause sind? Es wird ja genug geschlossen.“

„Als Schulen und Kitas im Frühjahr geschlossen wurden, haben auch alle gemeckert.“

Für Meike Möwenthal sind die Reaktionen auf den offen gehaltenen Betrieb „amüsant“. Sie schreibt: „Jetzt bleiben die Kitas und Schulen offen, und es wird auch wieder geschimpft. Wenn sie zugemacht werden, wird geheult, dass die armen Kinder nicht in Schule und Kita dürfen und so schlimm leiden und die Eltern alle arbeitslos werden, weil sie zu Hause bleiben müssen, wenn sie keine Möglichkeit der Betreuung haben.“ Nadine Hentschel fügt hinzu: „Anfang des Jahres haben alle gemeckert, als die Schulen und Kitas geschlossen wurden. Weil die Kinder ja dann die Leidtragenden waren. Und nun ist es auch nicht recht. Ich finde es super, dass die Kitas und Schulen geöffnet bleiben.“ Auch Roman Herbst betont: „Wir finden es super und unsere Maus auch. Sie liebt die Kita und ist immer traurig, wenn sie ihre Freunde nicht sehen kann.“

Warum Kita und Schule geöffnet bleiben, „na weil eben nicht alle Eltern zu Hause sind“, betont Babett Hofmann. „Es müssen auch noch welche arbeiten und sind froh, dass Kita und Schule offen sind.“ Markus Faber Faberchen stellt die Frage: „Welche Logik steckt dahinter. Sie erschließt sich mir nicht so ganz. MV will wieder einen Sonderweg haben. Drei Tage vor den Weihnachtsferien sollen sich die Kinder noch treffen. Und wenn ganz Deutschland im Januar noch im Lockdown ist, gehen unsere Kinder ab dem 4. Januar wieder in Schule und Kita.“

„Jeder, der das möchte, kann seine Kinder zu Hause behalten“

Franziska Kristina hält den Beschluss der offenen Institutionen für eine „absolute Fehlentscheidung“. Der Appell, die Kinder zu Hause zu betreuen, werde nicht ausreichend umgesetzt, so die Leserin. „Es werden viele Eltern ihre Kinder trotzdem wegen der Betreuung bringen. Somit verbessert man rein gar nichts damit. Viele werden Weihnachten in Quarantäne sein. Es werden weiterhin Kinder, Erzieher, Lehrer und deren Angehörige gefährdet“, ist Kristina überzeugt. Britta Krenzin überlässt die Entscheidung jedem Einzelnen: „Der Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Jeder, der das möchte, kann seine Kinder zu Hause behalten – und soll dies auch möglichst tun.“

Hanna Blackburn stößt eine bereits im Frühjahr häufig geführte Debatte an: „Wer sagt, dass die Kinder das Virus verteilen? Es sind doch eher die uneinsichtigen alten und jungen Erwachsenen. Wir haben uns zu Hause eingeschränkt mit unseren Kontakten. Wir gehen zur Arbeit, dann nach Hause. Und die Kinder in die Kita und dann nach Hause. Private Kontakte haben wir nur noch zu Oma und Opa. Mehr nicht. Warum sollen wir jetzt bestraft werden, weil irgendwelche Azubis Partys feiern?“ Martina Dücker empfindet die Entscheidung ebenfalls als „nicht nachvollziehbar“. Gerade da, wo die meisten Infektionen seien, so glaubt es die Leserin, gebe es „diese Extrawurst am falschen Ende. Notbetreuung für die, die noch arbeiten, wäre okay gewesen.“

Von Juliane Lange