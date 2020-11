MV: Linke und AfD sagen ihre Parteitage im November wegen Corona ab

Schwerin

Die Linken-Landesvorsitzende Wenke Brüdgam erklärte am Dienstag, mit der Verschiebung des Parteitags übernehme die Parteiführung in MV Verantwortung für die Mitglieder und die Allgemeinheit. Er soll nun am 9. Januar stattfinden. Von den Kontaktbeschränkungen bis Ende November sind in MV auch Parteitage erfasst. Der Co-Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin, gab in dem Zusammenhang zu bedenken: „Die Demokratie darf keine Pause machen. Wir hoffen daher, dass die Landesregierung nach dem Lockdown Online-Aufstellungen oder Versammlungen unter strengen Hygieneregeln ermöglicht.“ Bis dahin würden auch alle Parteiversammlungen in den Kreisverbänden abgesagt.

Grimmen: Wahl von CDU-Kandidat für „Merkel-Wahlkreis“ verschoben

Kritik an Landesregierung von der AfD

Die AfD reagierte weniger gefasst. „Die Landesregierung hat entgegen den Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz auch alle Parteiveranstaltungen in MV untersagt“, kritisierte Landesparteichef Leif-Erik Holm. In anderen Bundesländern mit deutlich höheren Infektionszahlen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, blieben notwendige Parteitage möglich. Dennoch verzichtet die AfD nach Holms Worten auf eine Klage - „obwohl wir bei einer juristischen Auseinandersetzung durchaus Erfolgschancen sehen, die Verordnung in dieser Frage zu kippen“. Der Hallenbetreiber sehe selbst bei einer positiven Gerichtsentscheidung wegen der knappen Zeit keine Chance mehr, die Halle noch von Sportbelag auf Parkettboden umzurüsten.

Auch Absagen in anderen Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern werden derzeit Parteitage abgesagt. So verschob die Berliner SPD ihren Landesparteitag, der am vergangenen Wochenende stattfinden sollte. Die CDU verschob ihren Bundesparteitag auf Januar und auch die Linke sagte ihren Bundesparteitag ab, der Ende vergangener Woche in Erfurt stattfinden sollte.

Von dpa