Schwerin

Bei Einführung einer bundesweiten Vermögensabgabe und Umverteilung auf die Länder könnte nach Berechnungen der Linken auch das an Superreichen eher arme Mecklenburg-Vorpommern Zusatzeinnahmen von jährlich 300 Millionen Euro verbuchen. Das Geld solle genutzt werden, um die Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie zu finanzieren.

„Die Frage, wer die Corona-Krise bezahlen soll, wird immer drängender. Dies kann und darf nicht die Kassiererin an der Supermarktkasse sein oder der Arbeiter am Fließband. Es müssen vielmehr jene zur Kasse gebeten werden, denen die Supermarktkette und der Großkonzern gehören“, erklärte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg, am Mittwoch in Schwerin.

Schulden in Höhe von 2,15 Milliarden Euro

Laut Nachtragshaushalt, der im Dezember vom Landtag verabschiedet werden soll, nimmt allein Mecklenburg-Vorpommern zur Linderung der Corona-Folgen und für vorgezogene Investitionen Schulden in Höhe von 2,15 Milliarden Euro auf.

Oldenburg verwies auf eine Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ( DIW) im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag erstellt hatte. Demnach könnte eine Vermögensabgabe ein Instrument zur Finanzierung der Corona-Kosten sein. Die Linke fordert eine einmalige Vermögensabgabe von Milliardären und Mehrfachmillionären. In Frage kämen dafür die reichsten 0,7 Prozent Deutschlands.

SPD auch offen gegenüber Vorschlägen

„Zahlreiche Superreiche konnten ihr Vermögen in der Corona-Krise um viele Milliarden Euro mehren, während Männer und Frauen wegen zwangsweiser Geschäftsschließung und Kurzarbeit massive Einkommensverluste hinnehmen und ihre gesamten Ersparnisse aufbrauchen mussten“, sage die Oppositionspolitikerin zur Begründung.

Auch die SPD steht nach den Worten ihres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz Plänen offen gegenüber, Reiche nach überstandener Corone-Krise stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) hingegen sprach sich gegen Steuererhöhungen aus.

