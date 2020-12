Schwerin

Zur Landtagswahl 2021 sollen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben können. Die Linke unternimmt im Landtag erneut einen Vorstoß, das Wahlgesetz in MV zu ändern. Anlass: Renommierte Staatsrechtler warnen davor, dass die Wahlen sonst angefochten werden könnten.

Die Linke im Landtag erhöht den Druck. „Auch 16- und 17-Jährige sind in der Lage, gesellschaftliche und politische Entwicklungen einzuordnen“, erklärt Fraktionschefin Simone Oldenburg. „Sie dürfen deshalb von Wahlen nicht ausgeschlossen werden.“ Ihre Fraktion hat einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Hinweis: Bei Kommunalwahlen dürften die Jugendlichen seit 1999 mit abstimmen. Dies müsse auch für Landtagswahlen gelten. „Gerade die SPD muss endlich zu ihrem Wort stehen“, so Oldenburg.

Ja – aber: die SPD als Zünglein an der Waage

Das Thema Wahlalter 16 wird seit Jahren in MV heiß diskutiert. Linke, Grüne und FDP sind dafür. Die SPD im Grunde auch, forderte dies 2016 selbst im Wahlprogramm, hat aber aus Rücksicht auf den Koalitionspartner CDU in der Vergangenheit anders entschieden. SPD-Mann Jochen Schulte gibt sich aufgeschlossen. Man sei „für die Einführung des Wahlalters ab 16“, sagte er am Mittwoch. Eine Novelle des Wahlrechts ließe sich „theoretisch noch für die anstehende Landtagswahl in die Wege leiten“. Allerdings werde die SPD-Fraktion dem Linken-Vorstoß nicht ohne weiteres zustimmen, heißt es auf Nachfrage. Eine Begründung folgte bisher nicht.

Zwei Staatsrechtler haben die Debatte neu entfacht. Prof. Hermann Heußner ( Osnabrück) und Prof. Arne Pautsch ( Göttingen) veröffentlichten kürzlich einen Aufsatz, in dem der Ausschluss von 16- und 17-Jährigen vom Wahlrecht in MV als verfassungswidrig bezeichnet wird. Denn in der Landesverfassung sei kein Mindestalter festgelegt. Es bestehe die Gefahr, dass die Wahlen – im Falle einer Klage – wiederholt werden müssten. Der Landtag habe „die Verpflichtung, den verfassungswidrigen Zustand noch vor der Landtagswahl im Herbst 2021 zu beseitigen“, so Heußner und Pautsch.

Die CDU ist gegen eine Absenkung des Wahlalters. Man habe nach Rücksprache mit Juristen „keinerlei Zweifel“ daran, dass die Landtagswahl „verfassungsrechtlich auf sicheren Füßen steht“, so Sebastian Ehlers. Die AfD hält das Alter 16 für „willkürlich“. Fraktionschef Nikolaus Kramer: „Warum nicht 15 oder 13?“ Die Volljährigkeit sollte das Maß der Dinge beim Wählen bleiben.

Die SPD verweist immer wieder auf ihre Bemühungen von 2019, eine Volksbefragung zum Thema Wahlalter durchzuführen. Damals lehnte die Linke ab; Begründung: Die SPD/CDU-Koalition wolle Themen für Volksbefragungen allein bestimmen, dies müsse aber allen Bürgern ermöglicht werden.

