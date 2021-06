Schwerin

Die niedrigen Corona-Zahlen machen es möglich: In MV werden weitere Corona-Regeln außer Kraft gesetzt. Großveranstaltungen sind mit bis zu 15 000 Besuchern möglich. Nach mehr als 450 Tagen darf wieder in Clubs und Discotheken getanzt werden.

Es brauche eine „gute Balance zwischen Freiheiten und Schutzmaßnahmen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin. Die Corona-Inzidenz sei zwar aktuell MV-weit auf zwei gesunken; dennoch sei es wichtig, „den Erfolg nicht zu verspielen“. Daher rate sie allen Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Weitere Lockerungen seien jetzt möglich. Das gilt ab Freitag:

Großveranstaltungen wie die Hanse Sail in Rostock können bis zu 15 000 Besucher haben – Bedingung ist eine Testpflicht. Auch Volksfeste sind wieder möglich.

Auch Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann mit 15 000 Zuschauern planen. Es gilt Testpflicht.

Friseur & Co: Wer einen Friseur oder andere körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, braucht dafür keinen Test mehr. Eine einmalige Testpflicht bleibt zunächst nur für Urlauber bestehen, wenn sie ins Land kommen.

Clubs und Diskotheken dürfen öffnen; öffentliches Tanzen ist wieder möglich. Voraussetzung: ein Negativtest der Besucher, Maximalbelegung von 50 Prozent. Dies gelte auch für Außenbereiche, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Das Alkoholverbot bei Veranstaltungen ist überall aufgehoben.

Gastronomie: Testpflicht für Innenbereiche wird aufgehoben.

Maskenpflicht im Freien entfällt fast überall. Das gilt zum Beispiel in Biergärten zwischen den Tischen oder auf Wochen- und Flohmärkten.

Museen/Galerien: Auch hier wird die Testpflicht bei Besuchen aufgehoben.

Familienfeiern: In der Gastronomie sind bis zu 100 Gäste plus Geimpfte und Genesene möglich. Regeln: ohne Test- und Maskenpflicht, mit Tanzen.

Glawe warnt vor der Delta-Variante des Corona-Virus, die „hochansteckend sei“. Derzeit seien 53 Prozent der Einwohner in MV ein-, mehr als ein Drittel zweimal geimpft. Bis Ende Juli sollten es 70 Prozent bei Erstimpfungen sein, im August 80 Prozent. Im Juli erwarte das Land 300 000 Impfdosen von den Herstellern.

„Corona ist noch nicht vorbei“, warnt Prof. Lars Kaderali, Bioinformatiker an der Universität Greifswald. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Virus werde in vier bis acht Wochen in Deutschland dominierend sein. Kaderali spricht von einem „Wettlauf zwischen Impfung und Ausbreitung der Variante.“ Unvorsichtiges Verhalten im Urlaub könne da wie ein „Brandbeschleuniger“ wirken. Das „Allerwichtigste“ sei: „Lassen Sie sich impfen.“

Die Landesregierung hat ihre Corona-Ampel mit Regeln zum Umgang mit der Pandemie auf sechs Stufen erweitert. Je nach Inzidenz von bis 10, 35, 50, 100, 150 oder darüber müssten Regeln wieder angepasst werden, so Schwesig. Test- und Maskenpflicht müssten also nötigenfalls wieder eingeführt werden.

Von Frank Pubantz