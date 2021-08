Rostock/Berlin

Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zum Streik bei der Bahn aufgerufen. Dieses Mal soll der Ausstand im Personenverkehr fünf Tage lang dauern, im Güterverkehr noch einen Tag länger: Ab Mittwoch werden Güterzüge bestreikt, ab Donnerstagnacht um 2 Uhr dann Personenzüge, kündigte die GDL am Montag an. Am nächsten Dienstag (7. September) um 2 Uhr soll der Streik enden.

Auch beim dritten Streik im laufenden Tarifstreit wird MV wohl besonders stark betroffen sein: Die Bahn geht davon aus, dass im Land die gleichen Verbindungen ausfallen oder nur eingeschränkt bedient werden, wie beim jüngsten Ausstand in der vergangenen Woche.

Zugausfälle und Ersatzverkehr

Da waren der RE 7 von Stralsund nach Greifswald, die RB 17/18 von Wismar über Schwerin nach Ludwigslust, die RB 24 von Zinnowitz nach Peenemünde sowie die RB 25 von Velgast nach Barth komplett ausgefallen.

Ersatzfahrpläne mit Bus und Bahn gab es unter anderem für die Verbindungen von Rostock über Schwerin nach Hamburg (RE 1), Stralsund-Pasewalk-Berlin (RE 3) oder Rostock/Stralsund-Neustrelitz-Berlin (RE 5).

Besser nicht die Bahn nehmen

Die Ersatzfahrpläne für den dritten Streik sollen bis Dienstagvormittag fertig und im Internet abrufbar sein. Die Streik-Hotline der Bahn ist bereits jetzt unter 0800/996633 zu erreichen.

Die Bahn rät Passagieren zusätzlich, sich vor Fahrtantritt noch einmal zu erkundigen, ob ihr Zug tatsächlich pünktlich fährt. Es werde zwar ein „verlässliches Mobilitätsangebot“ geben. Dennoch: „Wer kann, sollte seine Reise auf die Zeit vor oder nach dem Streik verschieben.“

Gewerkschaft sieht Blockade bei der Bahn

GDL-Chef Claus Weselsky sagte: „Es ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen – und zwar absichtlich. Wir sehen uns angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager nicht bereit und nicht gewillt, hier kürzere Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen.“ Niemand solle glauben, dass die GDL nicht auch längere Streiks könne, betonte er.

Einen unbefristeten Arbeitskampf schloss Weselsky zunächst allerdings aus. „Unsere Botschaft an die Bahnreisenden ist, dass es uns leid tut, dass wir in einen dritten Arbeitskampf gehen.“ Empören sollten sich die Reisenden aber nicht über die Gewerkschaft, sondern über das Management der Bahn, das kein neues Tarifangebot vorgelegt habe.

Bahn: GDL überzieht völlig

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler widersprach: „Aus Sicht der Deutschen Bahn überzieht die Spitze der GDL völlig.“ Der Streik sei in der Sache durch nichts gerechtfertigt. Die GDL mache aus organisationspolitischem Kalkül sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu Opfern ihrer Machtinteressen. Das Unternehmen forderte die GDL erneut auf, „unverzüglich ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen“. Ein verhandlungsfähiges Angebot liege auf dem Tisch.

Die Bahn will zwar die Löhne und Gehälter, wie von der GDL gefordert, um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll. Die GDL will eine Laufzeit von 28 Monaten. Das Bahnangebot liefe auf 40 Monate hinaus.

Von Axel Büssem