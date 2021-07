Brüel

Flink huschen die Finger von Jennifer Heß übers Papier: Mit schnellen Bleistiftstrichen lässt sie scheinbar mühelos ihre Figuren mit den großen Augen entstehen, die dann mit Farbe koloriert werden. Aus feinen Pinselstrichen entstehen Schatten, Falten und Konturen, bis eine liebevoll konstruierte bunte Comic-Welt entsteht: Im Mittelpunkt steht ihre blonde Protagonistin „Juni“, die 2031 in Schwerin lebt.

Heß, die den Künstlernamen „Nashi“ trägt, zeichnet Mangas – japanische Comics. Und die kommen an: Mehr als eine halbe Million Fans hat die Manga-Künstlerin inzwischen in der ganzen Welt.

Noch gut erinnert sich „Nashi“ daran, als sie mit vier Jahren ihre ersten Striche zu Papier bringt: „Als ich das erste Mal einen Stift in der Hand hielt, wusste ich, dass ich das mein Leben lang machen werde“, sagt sie und lacht. Dazu beigetragen haben auch ihre Eltern: „Mein Papa hat in einer Fabrik gearbeitet, die Stifte hergestellt hat. Wenn einige fehlerhaft waren, hat er sie mit nach Haus gebracht“, erzählt die 34-Jährige. Zuerst habe sie nur gekritzelt. „Aber meine Eltern haben schnell erkannt, dass ich Talent habe und mir Dinge vorgezeichnet, die ich nachmalen sollte.“

„Mit sieben Jahren habe ich angefangen“

Von ihrer Mutter lernt sie, Figuren und Kleidung zu Papier zu bringen. Ihr Vater zeigt ihr, wie man Gebäude und Landschaften zeichnet. „Mit sieben Jahren habe ich angefangen, ganze Hefte mit eigenen Geschichten vollzumalen“, erinnert sich die junge Frau. Inspiriert worden sei sie dabei von japanischen Trickfilmserien wie „Heidi“ und „Sailor Moon“. Mit zehn Jahren hält sie ihren ersten Manga in der Hand. „Was mich daran fasziniert, ist, dass sie so verspielt sind. Außerdem sind die Geschichten viel dramatischer und gehen mehr in die Tiefe als bei uns“, sagt Heß.

Manga-Bilder werden in Brüel gezeigt Arbeiten von „Nashi“ sind zurzeit im Restaurant Seeblick am Roten See (Weg zum Roten See 65, 19421 Brüel) zu sehen. Bis Ende des Jahres werden dort Drucke von ihr gezeigt, die auch käuflich erworben werden können. Zum Sommerfest am 21. August ist die Künstlerin vor Ort und fertigt kostenlos für kleine Besucher individuelle Manga-Zeichnungen an. Weitere Infoszur Künstlerin unter: https://linktr.ee/nashi

Um ihre Technik weiterzuentwickeln, besucht „Nashi“, die in Groß Stieten bei Wismar aufwächst, neben der Schule eine private Kunstschule in Wismar. Mit 16 Jahren macht sie ihre ersten eigenen Mangas. „Ich wollte Bücher machen, die auf dem Buchmarkt mithalten können“, sagt sie. Weil sie keinen Verlag findet, bringt sie ihre Mangas kurzerhand selbst heraus. „Verkauft habe ich sie auf Messen, im Internet und in einigen Buchläden und schnell gemerkt, dass ich die Leute damit begeistern kann.“

„Ich wollte lieber mein eigenes Ding machen“

Nach ihrem Schulabschluss studiert sie Grafikdesign an der Design-Schule in Schwerin und arbeitet danach einige Zeit in einer privaten Medienagentur. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich lieber mein eigenes Ding machen will“, sagt Heß und macht sich 2008 selbstständig. Sie überarbeitet ihre Bücher und bringt sie noch einmal neu heraus.

„Um auf dem internationalen Markt bestehen zu können, habe ich alles noch einmal komplett neu gezeichnet“, sagt sie. 2014 erscheint der erste, 2020 der zweite Band ihrer mehrteiligen Serie „Sometimes she’s the Light“ im Selbst-Verlag.

Das Besondere: Ihre kunstvoll gezeichneten Mangas spielen nicht etwas im fernen Japan, sondern im heimischen Mecklenburg. In der Landeshauptstadt Schwerin findet sie zahlreiche Schauplätze und Inspirationen für ihre Mangas. „Die Stadt mit dem imposanten Schloss und den kleinen Seitengässchen mit den urigen Fachwerkhäusern ist einfach wunderschön“, schwärmt „Nashi“. Inspirieren lässt sie sich bei ihren Geschichten unter anderem von Alltagssituationen.

„Im Manga kann man alles dramatisieren“

Ihre Protagonistin ist das schüchterne Teeniemädchen „Juni“, das an eine neue Schule wechselt. Was zunächst anmutet wie normale Alltagsprobleme, spitzt sich zu, als zwei mysteriöse Jungs aus der Zukunft auftauchen und ein wilder Kampf entbrennt. „Im Manga kann man alles dramatisieren, ähnlich, wie in einem Hollywoodfilm“, sagt „Nashi.“

Das mag sie an den japanischen Comics. Auch in ihren Büchern, die eine fortlaufende Geschichte erzählen, überrascht sie oft mit unerwarteten Wendungen: „Nach jedem Band gibt es einen Cliffhänger, der neugierig auf das nächste Buch macht“, verrät die 34-Jährige. Mindestens zehn Bände sollen es noch werden.

Doch darin steckt viel Arbeit: Rund vier bis fünf Stunden braucht Heß für jedes Bild. Ihre Mangas zeichnet sie in der klassischen Manga-Technik mit einer extrem dünnen Zeichenfeder und Tusche. „Ich arbeite genauso, wie die Japaner es früher gemacht haben“, sagt die 34-Jährige. Dann werden die Bilder mit Aquarellfarbe, Gouache, Airbrush-Technik und speziellen Markern ausgemalt.

Spezialisiert hat sich die junge Frau auf Shojo-Mangas. „Das sind Comics für junge Mädchen, die etwas verspielter sind“, sagt „Nashi“. Für ihre Mangas, die innen schwarz-weiß und außen farbig sind, lässt sie sich gern ausreichend Zeit: „Jedes einzelne ist ein kleines Schmuckstück für sich.“

Mecklenburgerin hat mehr als eine halbe Million Fans weltweit

Das wissen auch ihre Anhänger zu schätzen: Mehr als eine halbe Million Fans aus der ganzen Welt hat die 34-Jährige inzwischen, die in einem kleinen Dorf bei Brüel lebt. „Meine Bücher verschicke ich unter anderem nach Amerika, Asien und Australien, eigentlich in fast alle Länder der Erde“, sagt Heß. Von ihren Mangas, die bisher in zwei Sprachen erschienen sind, kann die Mecklenburgerin inzwischen gut leben. Auch ihr Freund und eine Freundin arbeiten mittlerweile mit: „Bei den vielen Anfragen würde ich sonst gar nicht hinterherkommen“, sagt „Nashi“ und lacht.

Vertreten ist sie auf internationalen Messen und zahlreichen Plattformen im Netz – allein 300 000 Follower hat sie bei Facebook, knapp 240 000 sind es bei Instagram. „Auf Messen ist unser Stand immer dicht umlagert. Einige Fans weinen sogar vor Freude, wenn sie mich sehen. Das hätte ich nie gedacht“, freut sich die zurückhaltende junge Frau.

Auch ein weiteres Projekt hat sie zurzeit in Arbeit: Ein Manga, in dem es ums Reisen geht. „Mein Wunsch war schon als Kind, durch die ganze Welt zu reisen“, verrät die Manga-Künstlerin. Und den will sie sich im nächsten Jahr erfüllen. Neben Südamerika will sie dann auch endlich nach Japan reisen – ins Land der aufgehenden Sonne und der Mangas.

Von Stefanie Büssing