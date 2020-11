Rostock

Manuela Schwesig (46, SPD) über alles: Drei Viertel, 75 Prozent, der Befragten einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für OSTSEE-ZEITUNG, NDR und Schweriner Volkszeitung sind mit der Arbeit der Ministerpräsidentin zufrieden oder sogar sehr zufrieden. 20 Prozent der Befragten sagen dagegen: Schwesig habe bisher keinen guten Job gemacht.

Damit erreicht Schwesig einen Zufriedenheitswert wie ihr Amtsvorgänger Erwin Sellering ( SPD). Im Falle einer Landtagswahl wäre dieser Landesmutter-Bonus für die SPD von großer Bedeutung.

Auch im Vergleich zu Werten anderer Ministerpräsidenten braucht sich Schwesig nicht zu verstecken. Vor Schwesig rangieren nur Markus Söder ( CSU) in Bayern, Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg und Reiner Haseloff ( CDU) in Sachsen-Anhalt mit 87, 77 und 76 Prozent Zustimmung. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) liegt laut Infratest Dimap bundesweit bei einem Wert von 74 Prozent.

Dieser Vergleich ist der Alptraum für die CDU in MV. Denn deren Landesvorsitzender Michael Sack (47), Landrat in Vorpommern-Greifswald, kommt im direkten Vergleich mit Schwesig unter die Räder. Nur 14 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden/sehr zufrieden, zehn Prozent sind es nicht. Der Haken für Sack: Nur 24 Prozent der Befragten geben an, ihn überhaupt zu kennen. Dies gilt laut Umfrage selbst für zwei Drittel der CDU-Anhänger im Nordosten. Schwesig ist immerhin 95 Prozent der Befragten ein Begriff.

Politologe: Schwesig mit Top-Wert – Sack viel zu verhalten

Schwesig gehöre zu den „beliebtesten MPs bundesweit“, hebt der Rostocker Politologe Prof. Wolfgang Muno hervor. „Sie kann sich als Krisenmanagerin in Corona-Zeiten profilieren, das sorgt auch für ein Hoch auch bei der SPD.“ Sack dagegen werde für die CDU zum Problem, weil er sich, kaum bekannt, auch noch von Schwerin fernhalte. So habe die CDU ihren früheren Vorsprung in Umfragen „bereits verspielt“, erklärt Muno.

Schwesig gibt sich bescheiden zum eigenen Spitzenwert: „Ich denke, die Menschen in MV haben in den letzten drei Jahren gesehen, dass sie sich auch in schweren Zeiten auf mich verlassen können“, sagt die SPD-Frau.

Sack dagegen verweist auf seine noch kurze Zeit als CDU-Landeschef. „Dass mein Bekanntheitsgrad noch steigerungsfähig ist, überrascht mich insofern nicht. Für mich ist das Ansporn.“

Von Frank Pubantz