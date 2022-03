MV: Maskenpflicht an Schulen fällt trotz bundesweit höchster Inzidenz – Experten warnen

Rostock

Das hat es in den zwei Jahren Pandemie noch nie gegeben: Mecklenburg-Vorpommern, bekannt für besonders rigide Corona-Schutzmaßnahmen, hat die bundesweit höchste Corona-Inzidenz. Mit 1765 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt der Nordosten vor Bayern und Sachsen-Anhalt an der Spitze aller 16 Bundesländer.

Die Omikronwelle erreicht MV mit Verzögerung, wie auch die meisten anderen ostdeutschen Bundesländer, die von der Welle vergleichsweise spät erfasst worden sind. Das Problem von MV sei, dass nun hier die Lockerungen in ansteigende Infektionszahlen hinein erfolgen, sagte der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali. Er mahnte deshalb, die Schutzmaßnahmen langsam und sehr behutsam zu lockern.

Keine schwere Überlastung an Kliniken

Seit heute wird an den Schulen in MV die Maskenpflicht weitreichend gelockert. Schüler dürfen die Masken während des Unterrichtes am Platz abnehmen. „Das ist eine Interessenabwägung“, sagt Kaderali. Aus infektiologischer Sicht wäre es gut, an der Maßnahme festzuhalten. Dem stünden aber nachvollziehbare pädagogische Gründe entgegen. Zudem seien die Krankheitsverläufe bei Kindern sehr mild.

Trotz des Anstiegs der Infektionszahlen sieht der Experte keine Anzeichen, dass die Krankenhäuser aktuell in eine schwere Überlastungslage steuern. Die Belegung der Intensivbetten sei unterhalb des Niveaus aus der dritten oder vierten Welle. Auf den Normalstationen seien die Kapazitäten eng, dies sei auch den Corona-bedingten Personalausfällen geschuldet.

Ursache: Lockerungen und neue Omikronvariante

Dass die Inzidenzen wieder ansteigen, hängt nach Einschätzung Kaderalis zum einen mit den inzwischen erfolgten Lockerungen zusammen. So gilt in Gaststätten inzwischen die 3G-Regel. Seit dem 4. März haben zudem Clubs und Diskotheken wieder geöffnet. Darüber hinaus dominiert inzwischen die Omikronvariante BA-2, die als infektiöser gilt als die ursprüngliche Omikronvariante. Ob sie auch zu schwereren Krankheitsverläufen führt, sei noch nicht geklärt, so Kaderali. Auch im bundesweiten Schnitt steigt die Corona-Inzidenz seit fünf Tagen wieder an – auf aktuell 1259. Treiber sind nicht nur die ostdeutschen Länder. Insgesamt melden 12 von 16 Bundesländern steigende Inzidenzen.

Von Martina Rathke