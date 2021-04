Barth

Sie ist eines der Großprojekte, die die SPD/CDU-Koalition nach der Landtagswahl 2016 für Vorpommern versprochen hat: Die Darßbahn, eine Reaktivierung der Schienenverbindung für Personenverkehr von Barth bis nach Prerow, wird womöglich noch bis 2029 auf sich warten lassen. Knackpunkt ist die Meiningenbrücke bei Bresewitz.

Pegel-Ministerium sieht viele „Unwägbarkeiten“

Wer genau hinhörte, mag es erahnt haben: Als „Aufgabe des Jahrzehnts“ hat Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) das Projekt eingeordnet. Nun bestätigt sein Ministerium: Reaktivierung und Neubau der Darßbahn würden Land, Bund, Kommunen und Usedomer Bäderbahn (UBB) „in den gesamten 2020er Jahren begleiten“. Das hieße bis Ende 2029. Es gebe viele „Unwägbarkeiten“ – vom nötigen Erwerb von Grundstücken bis zum Naturschutz.

Die Darßbahn, im Jahre 1945 eingestellt, ist vor allem für den starken Urlauberverkehr eine immer wieder geforderte Alternative. Dabei soll einer der vier Abschnitte bereits früher fertig sein: Für die Strecke von Barth bis Bresewitz – Bauabschnitt 1 – sei die Inbetriebnahme 2025 geplant, so Renate Gundlach, Sprecherin im Verkehrsministerium. In Bresewitz sei ein zusätzlicher Haltepunkt geplant, Bahnsteige sollen von 38 auf 55 Zentimeter erhöht werden.

UBB-Chef: Verkehr auf dem Darß erst mit Meiningenbrücke

Deutlich später wird es ab der Meinigenbrücke. 2027 – das definierte Ziel – sei „sehr ambitioniert“, so UBB-Chef Jörgen Bosse. Das Ende des Jahrzehnts daher realistischer. Von der Meiningenbrücke hänge vieles weitere ab, so Bosse: „Verkehr auf dem Darß wird es erst geben, wenn sie fertig ist.“

Das Ministerium beschreibt die weiteren Teilstücke so:

Bauabschnitt 2, Meiningenbrücke: Hier laufe die Grundlagenermittlung. Erst dann werden Träger beteiligt, unter anderem zu Umweltfragen. Außerdem lasse das Straßenbauamt Stralsund eine Machbarkeitsstudie erarbeiten; Ziel sei eine energieautarke Brücke. An all diese Vorbereitungen schließe sich dann ein Planfeststellungsverfahren an.

Bauabschnitt 3, Bresewitz-Zingst: Hier werde eine neue Trassenführung gesucht. Ein Planfeststellungsbeschluss werde 2022 erwartet; zuständig: das Eisenbahnbundesamt. Von einer Inbetriebnahme der Strecke werde „frühestens 2027“ ausgegangen.

Bauabschnitt 4, Zingst-Prerow: Hier arbeite die UBB an zwei Varianten, die dann mit umliegenden Gemeinden besprochen werden sollen. Erst dann sei die Planfeststellung geplant. Auch hier lautet die aktuelle Sprachregelung im Verkehrsministerium zur Inbetriebnahme „frühestens 2027“.

Den Planungen für die Darßbahn war ein jahrelanges Ringen um die Finanzierung zwischen Land und Bund vorausgegangen. 2020 dann die Botschaft: Die Bundesregierung und die UBB wollen sich zu je einem Drittel an den Kosten für die Meiningenbrücke – insgesamt 50 Millionen Euro – beteiligen. Den Löwenanteil am Gesamtprojekt von 115 Millionen Euro werde das Land tragen, so Minister Pegel. Er rechne mit rund 100 Millionen Euro, da Kosten wohl weiter steigen.

Staatssekretär: Darßbahn das größte Projekt in Vorpommern

Die Darßbahn ist eines von drei, vier Großprojekten, die vor allem die SPD 2016 für Vorpommern angekündigt hat. Damals hatte die AfD im Osten des Landes viele Stimmen eingesammelt. Folge: Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) wurde als „Kümmerer“ eingesetzt. Die großen Brocken sollten neben der Darßbahn das Otto-Lilienthal-Museum „Ikareum“ in Anklam und eine Anbindung von Gewerbeflächen an die Kaikante Ueckermünde am Stettiner Haff sein. Alles noch Zukunftsmusik.

Für Franz-Robert Liskow, CDU-Landtagsabgeordneter aus Vorpommern, ist noch nicht so klar, welche Großprojekte denn gemeint sind. „Es wurde viel angekündigt und Termine gemacht“, so Liskow in Richtung Dahlemann. „Abzurechnen ist aber noch nichts.“ Dahlemann zählt Anklam, die Sanierung des Schlosses Ludwigsburg sowie Kauf und Ausbau der Gedenkstätte in Prora auf Rügen auf. „Die größte Einzelinvestition ist mit der Rekonstruktion der Darßbahn zugleich das Projekt, das dank des größten Einsatzes der Menschen vor Ort auf den Weg gebracht wurde.“

Prerower Bürgermeister: Vieles hängt von der Darßbahn ab

Enttäuschung bei Prerows Bürgermeister René Roloff. „Wir kommen nicht weiter in Prerow“, sagt er, die Darßbahn sei „sehr wichtig für den Ort“. Roloff berichtet von Plänen für einen Inselhafen und eine Schiffsverbindung nach Dänemark. „Wir sind dabei, ein Verkehrskonzept für Prerow auf den Weg zu bringen.“ Dies mache aber nur mit der Darßbahn Sinn.

Von Frank Pubantz