MV: Mehr Amseln und Waldarten bei „Stunde der Wintervögel“ beobachtet

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern sind bei der zwölften „Stunde der Wintervögel“ vom 6. bis 9. Januar mehr Amseln und mehr typische Waldarten wie Buntspecht, Buchfink und Kernbeißer gesichtet worden. Das teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Mittwoch in einer Zwischenbilanz mit. Bislang meldeten mehr als 3500 Vogelfreunde ihre Sichtungen dem Nabu. In über 2400 Gärten, Parks und Balkonen zählten sie über 111 000 Vögel.

Pro Garten wurden durchschnittlich etwa 46 Vögel gemeldet. „Damit liegen die Zahlen leicht über denen des Vorjahres, aber weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt aus den elf Jahren, in denen unsere Mitmachaktion bereits stattgefunden hat“, sagte Nabu-Landesgeschäftsführerin Rica Münchberger. Wie in den Jahren zuvor führt der Haussperling die Rangliste an. Auf den Plätzen folgen Feldsperling, Kohlmeise, Amsel und Blaumeise.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amselpopulation hat sich erholt

Auffällig bei der diesjährigen Zählaktion sei, dass vor allem typische Waldarten wie Buntspecht, Buchfink und Kernbeißer häufiger beachtet wurden, hieß es. Der Buchfink habe es zum jetzigen Stand sogar erstmals seit 2017 wieder in die Top-Ten-Liste geschafft. Vermutlich seien sie wegen des Wetterumschwungs und aufgrund einer geringeren Menge an Baumsamen besonders häufig in die Gärten und an die Futterstellen gekommen.

Während bei den Meisen weiterhin ein leichter Abwärtstrend zu beobachten sei, hätten sich die Zahlen bei der Amsel im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert. Ein Virus hatte den Amseln zwischenzeitlich zugesetzt.

So viele Menschen nahmen bundesweit teil

Bundesweit nahmen 146 000 Menschen an der Aktion teil, die in Gärten, Parks und auf Balkonen 3,7 Millionen Vögel beobachtet hatten. Bis zum 17. Januar können noch Vogelsichtungen für das Wochenende vom 6. bis 9. Januar nachgemeldet werden. Die nächste Vogelzählung finden vom 13. bis 15. Mai mit der „Stunde der Gartenvögel“ statt

Von epd