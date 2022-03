Schwerin

Nach Auffassung von SPD und Linken im Landtag tut die Landesregierung genug zur Förderung dafür, dass Innenstädten in MV durch die Konkurrenz des Onlinehandels nicht ausbluten. Die Koalition hat am Freitag mit ihrer Mehrheit einen umfangreichen Antrag der FDP abgelehnt, mehr Geld für die Stärkung von Städten in die Hand zu nehmen.

Die FDP fordert, Förderprogramme aufzustocken und einen Innenstadtfonds aufzulegen, um Zentren vor allem kleinerer und mittlerer Städte wiederzubeleben, die etwa in der Corona-Krise massiv gelitten haben. So könnten Stellen von Citymanagern finanziert, Angebote von Kultur und Kreativwirtschaft gefördert oder Einzelhandelsaktionen unterstützt werden. Es brauche auch mehr Digitalisierung oder Förderung moderner Parkkonzepten, so FDP-Mann David Wulff.

Die Linke lobt die vielen guten Ideen, stimmt aber mit der SPD gegen den FDP-Antrag. Aus der SPD heißt es: Förderprogramme gebe es bereits. Zehn Millionen Euro aus dem Corona-Schutzfonds etwa seien noch gar nicht ausgeschöpft, so Innenminister Christian Pegel. Man werde reagieren, wenn nötig.

Vorwurf: Fördermittel nach Parteibuch

Die CDU wirft der rot-roten Regierung vor, bei der Bewilligung von Anträgen für die Schaffung von Citymanagern nach dem Parteibuch des Bürgermeisters zu entscheiden. Als Beispiele nennt Wolfgang Waldmüller Wittenburg und Parchim. Das weist Pegel scharf zurück. Einige Städte hätten aber leider zu geringe Fördersummen beantragt und seien somit rausgefallen.

Der FDP-Antrag zu den Innenstädten landet nun im Papierkorb – wie so oft, wenn Themen von Oppositionsfraktionen im Landtag angestoßen werden.

Von Frank Pubantz