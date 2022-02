Rostock/Schwerin

Die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger, die die Schule ohne Abschluss verlassen, ist im ersten Pandemiejahr gestiegen. Das geht aus einer Statistik des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern hervor. Demnach haben von 13 245 Abgängern 646 Schüler keinen Abschluss gemacht. Im Vorjahr gab es zwar auch 538 Schüler, die Abbrecherquote war jedoch geringer.

„In den vergangenen Jahren schwankte die Quote der Abgänger ohne anerkannten Schulabschluss um die neun Prozent. Zu beachten ist dabei, dass wir seit zwei Jahren unter Pandemiebedingungen leben und die Kinder und Jugendlichen unter diesen erschwerten Bedingungen lernen“, heißt es aus dem Bildungsministerium dazu. Schülerinnen und Schüler, deren Abschluss gefährdet ist und die zur Erlangung des Schulabschlusses der zusätzlichen individuellen Unterstützung bedürfen, können in der flexiblen Schulausgangsphase beschult werden.

Bildungsministerium setzt auf Förderung vor Abschluss

Die flexible Schulausgangsphase ist ein schulisches Bildungsangebot mit hohem Praxisanteil. Ziel ist es, die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zur Erlangung eines anerkannten Schulabschlusses zu führen – und sie bei der Entwicklung konkreter beruflicher oder schulischer Anschlussperspektiven zu unterstützen.

Außerdem setze sich die Landesregierung mit einem breit angelegten Aktionsprogramm das Ziel, pandemiebedingte Einschränkungen der zurückliegenden Monate schrittweise auszugleichen. Unter dem Motto „Stark machen und Anschluss sichern“ steht im Schuljahr 2021/2022 ein umfangreiches Maßnahmenpaket bereit, um Schülerinnen und Schülern Unterstützung und Begleitung zur Seite zu stellen. Das außerschulische Lern- und Förderprogramm, das die Landesregierung 2020 aufgelegt hat und das bereits in den Sommerferien 2020 durchgeführt wurde, werde auch in diesem Schuljahr weitergeführt.

Hunderte erlangen Mittlere Reife an Volkshochschulen

Sven Bogenschneider ist seit zehn Jahren Lehrer an der Volkshochschule Rostock. Er unterrichtet Geografie, Geschichte und Sozialkunde. Quelle: Michaela Krohn

Eine weitere Möglichkeit, einen Schulabschluss zu erlangen, bieten die Volkshochschulen (VHS) im Land an. Sven Bogenschneider ist bereits seit etwa zehn Jahren als Dozent an der VHS in Rostock. Er sagt: „Die Teilnehmer haben sehr unterschiedliche Hintergründe. Viele haben einen Abschluss, wollen aber mit der Mittleren Reife einen höherwertigen erlangen. Das machen die meisten neben einem Teilzeit- oder Vollzeitjob.“ Das sei eine große Herausforderung. „Ihnen gebührt hohe Anerkennung“, so Sven Bogenschneider, der die Fächer Geografie, Geschichte und Sozialkunde unterrichtet.

Die Volkshochschulen bieten in der Regel die Schulabschlüsse Berufsreife und Mittlere Reife an. Ein Großteil der Kurse findet in den Abendstunden statt. An der Rostocker Volkshochschule beispielsweise wurden in den letzten elf Jahrgängen 842 erfolgreiche Abschlüsse gemacht. „Pro Schuljahr haben wir eine Rate von 64 bis 100 Abschlüssen“, sagt Koordinatorin Kerstin Krüger. Im vergangenen Jahr waren es nur 64 Abschlüsse – „viele konnten wegen der Corona-Pandemie nicht teilnehmen“, sagt sie.

