Volle Ränge bei Fußball und Konzerten? Auch in MV könnten bei Großveranstaltungen bald 25 000 Besucher zugelassen werden. Die entsprechenden Voraussetzungen wurden zwischen Ländern und Bund schon geschaffen. Am Dienstag debattiert das Regierungskabinett in Schwerin über die neue Obergrenze.